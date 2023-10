Irak-Türkei-Pipeline: Öl soll ab diese Woche wieder fließen

Die Kirkuk-Ceyhan Pipeline, die im Mittelpunkt eines politischen und finanziellen Streits zwischen Bagdad und Ankara steht, könnte "noch in dieser Woche" wieder in Betrieb genommen werden

Ankara – Die Kirkuk-Ceyhan Pipeline, die im Mittelpunkt eines politischen und finanziellen Streits zwischen Bagdad und Ankara steht, könnte „noch in dieser Woche“ wieder in Betrieb genommen werden, sagte der türkische Energieminister Alparslan Bayraktar am Montag und ebnet damit möglicherweise den Weg für die Wiederaufnahme der nordirakischen Rohölexporte in Höhe von fast 500.000 Barrel Öl pro Tag.

Die irakisch-türkische Pipeline, über die Rohöl aus Kirkuk zum Hafen von Ceyhan transportiert wird, ist seit dem 25. März nach einer Entscheidung des internationalen Schiedsgerichts geschlossen, wobei beide Seiten unter anderem über die Bedingungen der zu zahlenden Geldstrafen streiten. Die Türkei hat behauptet, die Pipeline sei durch Erdbeben im Februar beschädigt worden.

Die Pipeline ist für die Kurdische Autonomieregion (KRG) ein wichtiger Kanal für den Export des Rohöls, von dem ihre Wirtschaft abhängt, und eine wichtige Quelle für Rohöl für die Raffinerien auf dem Mittelmeermarkt. Gemäß einer Vereinbarung zwischen Bagdad und Erbil muss die Kurdische Autonomieregion 400.000 Barrel Öl pro Tag ihrer Rohölproduktion an den staatlichen Vermarkter SOMO abliefern, um ihren Anteil am Staatshaushalt zu erhalten.

Mit der Schließung und Aussetzung der Exporte wurde ein Großteil der kurdischen Produktion stillgelegt, so dass die KRG auf Darlehen aus Bagdad angewiesen ist, um die Gehälter der Bevölkerung zu zahlen. KRG-Beamte gaben an, dass die Produktion in der Region im August etwa 70.000 bis 80.000 b/d betrug und sich größtenteils auf lokale Verkäufe an Raffinerien beschränkte.

In dem Schiedsspruch vom März hieß es, die Türkei habe der KRG unzulässigerweise erlaubt, ihr Rohöl unabhängig zu vermarkten und durch die Pipeline zu exportieren, was einen Verstoß gegen ein bilaterales Abkommen zwischen Bagdad und Ankara darstelle.

Die Türkei hat daraufhin die Exporte aus Ceyhan eingestellt und wurde zur Zahlung von 1,5 Milliarden Dollar Schadensersatz verurteilt. Die Türkei ist bestrebt, die Geldstrafe zu reduzieren, da ihr im Schiedsspruch auch eine Entschädigung in Höhe von 950 Mio. USD zugesprochen wurde, und das Pipeline-Abkommen, das 2025 ausläuft, neu zu verhandeln.

Energiehandelsdrehscheibe

In einer Rede am Rande der ADIPEC-Ausstellung und -Konferenz in Abu Dhabi erläuterte der türkische Energieminister die Ambitionen des Landes, eine Energiehandelsdrehscheibe zu werden, die seiner Meinung nach angesichts der kürzlich mit Rumänien, Ungarn, Bulgarien und Moldawien unterzeichneten Gaslieferverträge einen Schritt näher gerückt ist, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Zu den energiepolitischen Prioritäten des Landes gehören auch die Versorgung der Bürger mit zuverlässiger und erschwinglicher Energie, um die wachsende Nachfrage zu decken, sowie das Ziel, die Wirtschaft des Landes zu dekarbonisieren.

„Die Nachfrage in der Türkei steigt, und um diese Nachfrage zu decken, brauchen wir viele Investitionen in Strom, Gas und Öl“, sagte Bayraktar angesichts der Erwartung, dass die Stromnachfrage im Land in den nächsten zwei Jahrzehnten um 3,7 % steigen wird.

