Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat westlichen Medien eine „voreingenommene und heuchlerische“ Berichterstattung zum Gaza-Krieg vorgeworfen und diese verurteilt.

„Westliche Länder, die nichts unversucht lassen, wenn es um Menschenrechte und Freiheiten geht, haben nichts anderes getan, als Öl ins Feuer zu gießen“, sagte er auf X und kritisierte die „voreingenommene und heuchlerische“ Berichterstattung der Medien über den Konflikt.

Der türkische Staatschef verurteilte zudem den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der nicht in der Lage war, eine Resolution für eine humanitäre Pause im Konflikt zwischen den palästinensischen und israelischen Streitkräften zu verabschieden, damit die Zivilisten im Gazastreifen Hilfe erhalten können.

„Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der noch ineffektiver geworden ist, ist seiner Verantwortung wieder einmal nicht gerecht geworden“, sagte Erdogan.

Erdogan kritisiert seit langem die Struktur des UN-Sicherheitsrates. Die fünf ständigen Mitglieder des Rates, zu denen auch die USA gehören, die am Mittwoch ihr Veto gegen die Resolution eingelegt haben, seien kein Spiegelbild der internationalen Gemeinschaft und nicht in der Lage, schnelle Entscheidungen zu treffen.

Turkey President Recep Tayyip Erdogan has condemned the UN Security Council for failing to pass a resolution for a humanitarian pause in the Israel-Gaza war.

