Volkswagen will neue Designs für E-Autos

Osnabrück – VW will seine neuen Elektroautos „netter“ aussehen lassen und die Cockpit-Bedienung vereinfachen. „Für uns ist wichtig, dass unsere Autos ein sympathisches Gesicht haben. Wir greifen niemanden an“, sagte Andreas Mindt, seit Anfang 2023 VW-Chefdesigner, im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ).

VW-Designchef: Unsere Autos müssen wieder sympathischer aussehen

Von der futuristischen Gestaltung der Elektromodelle ID.3 und ID.4 will Mindt deswegen abrücken. „Als die rauskamen, wollte der Konzern signalisieren, dass wir in eine neue Zeit aufbrechen. Aber heute sind wir bereits mittendrin in der Zukunft.“ Beim Design neuer Modelle wolle er sich auf drei Werte besinnen, sagte Mindt: „Stabilität, Sympathie und die ,Secret Sauce‘, also eine unverwechselbare Zutat.“

Andreas Mindt will alte Werte zurückbringen – Cockpit-Bedienung soll vereinfacht werden

Auch auf Kritik von Kunden wolle man reagieren. So sorgten etwa Bedienflächen mit Touchfunktion für die Klimaanlage regelmäßig für Unmut. „Wenn es zu kompliziert wird, verliert man sich schnell. Wir dürfen nicht zu sehr nur auf die digitale Seite setzen“, sagte Mindt der „NOZ“. Manche Funktionen müsse man auch mit physischen Knöpfen doppeln. Durch die Weiterentwicklung der Sprachbedienung werde das in Zukunft aber weiter an Bedeutung verlieren.

Andreas Mindt, warum sind neue Elektroautos alle so hässlich? #noz https://t.co/DdGs99BUrD — NOZ (@noz_de) September 11, 2023

