Türkischer Außenminister Hakan Fidan trifft Selenski

Der ehemalige türkische Geheimdienstchef und jetzige Außenminister Hakan Fidan traf am Freitag in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski

Kiew – Der ehemalige türkische Geheimdienstchef und jetzige Außenminister Hakan Fidan traf am Freitag in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski und andere hochrangige Regierungsvertreter.

Ankara versucht einen Kompromiss zwischen der Ukraine und Russland zu finden, um ein wichtiges Schwarzmeerabkommen für Getreideexporte wiederzubeleben.

Selenski sagte, er und Fidan hätten bei ihrem Treffen verschiedene Themen erörtert, darunter die Perspektive Kiews auf einen möglichen Frieden mit Russland und die ukrainischen Bemühungen um die Einberufung eines Friedensgipfels.

„Ich habe den türkischen Außenminister Hakan Fidan empfangen, um eine Reihe wichtiger Themen zu besprechen. Die Vorbereitungen für den Weltfriedensgipfel und die Friedensformel. Russlands Bedrohung des Getreidekorridors am Schwarzen Meer“, schrieb der ukrainische Präsident auf Twitter. „Ich danke der Türkei für ihre konsequente und dauerhafte Unterstützung der Ukraine.“

Das türkische Außenministerium machte keine näheren Angaben zu dem Treffen, veröffentlichte aber Bilder des Treffens von Selenski und Fidan in Kiew, bei dem Fidan auch mit dem ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal zusammentraf.

Im Anschluss an das Treffen erklärte Schmyhal, man habe über den Wiederaufbau der Ukraine sowie über die handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern gesprochen, und dankte der Türkei für ihre Hilfe bei der Sicherung der weltweiten Ernährungsstabilität.

Fidans Besuch in Kiew findet inmitten der Eskalation im Schwarzen Meer statt. Seit Moskaus Rückzug aus der Schwarzmeer-Initiative, die es ukrainischem Getreide und anderen Lebensmitteln ermöglichte, die Weltmärkte über die türkischen Meerengen Bosporus und Dardanellen zu erreichen, haben die russischen Angriffe in der Region zugenommen. Russland weigerte sich, das Abkommen zu verlängern, nachdem es am 17. Juli ausgelaufen war, mit der Begründung, dass der Mechanismus die Ausfuhr russischer Produkte nicht erleichtere.

Die Türkei und die Vereinten Nationen hatten das Abkommen im vergangenen Jahr ausgehandelt, um die Wiederaufnahme der Getreideexporte aus der Ukraine – die als Brotkorb der Welt bekannt ist – zu ermöglichen, nachdem diese durch die russische Invasion in dem Land gestoppt worden waren. Der Rückzug Moskaus aus der Vereinbarung ließ die Getreidepreise weltweit in die Höhe schießen und führte zu internationalen Warnungen vor einer möglichen Nahrungsmittelkrise.

Selenski kündigte daraufhin an, dass sein Land weiterhin Lebensmittel über einen alternativen Korridor exportieren wolle, was die Spannungen verschärfte. Russland hat seine Angriffe auf ukrainische Häfen und Lagereinrichtungen in der Region verstärkt und de facto eine Blockade verhängt. Auch mehrere russische Schiffe, darunter ein Öltanker, sind im Zuge der Eskalation unter Beschuss geraten.

Trotz russischer Drohungen verließ letzte Woche ein Frachtschiff sicher den ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa und erreichte rumänische Gewässer.

Fidan plant Moskau-Reise

Der türkische Außenminister wird demnächst auch nach Moskau reisen, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA am Freitag bestätigte.

Die Reise wäre die jüngste Initiative Ankaras, Russland zur Rückkehr zu dem Abkommen zu bewegen, und soll einem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan und dem russischen Staatschef Wladimir Putin vorausgehen, das voraussichtlich Ende des Monats in der Türkei stattfinden wird.

Als er bestätigte, dass Putin persönlich mit Erdoğan über das Abkommen und andere dringende Themen sprechen werde, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow: „Wir kündigen solche Besuche in der Regel zeitgleich mit unseren Partnerländern an. Wir werden in Kürze bekannt geben, wann und wo das Treffen stattfinden wird. Das Treffen ist in Vorbereitung und wird sehr gründlich geplant“.

Putin sagte Erdoğan in einem Telefongespräch am 2. August, dass Moskau bereit sei, zum Schwarzmeergetreidehandel zurückzukehren, sobald der Westen seinen Verpflichtungen in Bezug auf Russlands Getreideexporte nachkomme. Russlands Getreide- und Düngemittelausfuhren unterliegen nicht den westlichen Sanktionen, die gegen Moskau wegen seiner Militäraktionen in der Ukraine verhängt wurden. Moskau hat jedoch erklärt, dass Beschränkungen in Bezug auf Zahlungen, Logistik und Versicherung ein Hindernis für die Ausfuhren darstellen.

