Türken sehen in Migration größere Bedrohung als in Terror

Istanbul – Laut einer Umfrage des Umfrageinstitutes MetroPoll glauben in der Türkei fast 44 Prozent der Bevölkerung, dass die irreguläre Migration die größte Bedrohung für die Türkei darstellt.

An erster Stelle stehen mit 66 Prozent Wähler der oppositionellen IYI Partei. Interessant ist, dass mit 58,1 Prozent auch die mehrheitlich kurdischstämmigen Wähler der HDP in der irregulären Migration die größte Gefahr für die Türkei sehen.

Nur 21,1 Prozent der Befragten sehen die Terrorgruppe PKK als Bedrohung an. „Fremde Mächte“ liegen mit 19,4 Prozent an dritter Stelle. Nur 9,8 Prozent sehen in der Organisation Fethullah Gülens, der FETÖ, eine Gefahr für die Türkei.

Which of the following do you think is the biggest threat to Türkiye? pic.twitter.com/gdxFU51Db0

— Ozer Sencar (@ozersencar1) August 5, 2023