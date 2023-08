Türkei: Neues Modell für sichere Rückkehr von Syrern

Teilen

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Richtlinien erlassen, um die Rückführung syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland mit Hilfe eines dreistufigen Ansatzes zu erleichtern, der sich am „Aleppo-Modell“ orientiert.

Wie die türkische Tageszeitung Sabah berichtet, wurde ein gemeinsamer Mechanismus eingerichtet, an dem die Regierung, Migrationsgruppen und das Innenministerium beteiligt sind, um die Rückkehr von Asylbewerbern zu verwalten und gegen irreguläre Migration vorzugehen. Mit diesem Mechanismus sollen sowohl praktische als auch rechtliche Maßnahmen beschleunigt werden.

Im Norden des Landes half Ankara der Assad-Opposition, sich gegen die Regimekräfte zu behaupten, während die türkischen Anti-Terror-Operationen „Euphrat-Schild“, „Olivenzweig“ und „Frühlingsschild“ ab 2016 weite Gebiete von Terrorgruppen wie der PKK und ihrem von den USA unterstützten syrischen Ableger, der YPG, befreiten und die sichere Wiederansiedlung von Zivilisten ermöglichten.

Rund 554 000 Syrer sind bisher aus der Türkei in die Region zurückgekehrt, die nun mit neuen Schulen, Krankenhäusern, organisierten Industrieanlagen und einer besseren Infrastruktur ausgestattet ist. Auch nach den Erdbeben, die im Süden der Türkei und im Norden Syriens zusammen mehr als 56 000 Tote forderten, ist die Zahl der Rückkehrer gestiegen. Mehr als sechs Millionen Syrer leben jetzt in fast 107.000 Häusern, die in der nordsyrischen Stadt Afrin errichtet wurden.

Zu den Prioritäten des Aleppo-Modells gehören die Lösung der Wohnungsfrage und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in dem vom Krieg heimgesuchten Land.

Die Türkei hat sich bereits mit Katar zusammengetan, um in den nächsten drei Jahren in den Regionen Idlib und Afrin rund 240.000 voll ausgestattete Wohnungen zu bauen. Der erste Spatenstich für das gemeinsame „Voluntary, Safe, Honorable Return Project“ erfolgte im Mai in Jarablus, einer Stadt, die zu Aleppo gehört und unmittelbar südlich der türkischen Grenze liegt.

Neben Wohnhäusern wird das Projekt auch landwirtschaftliche Flächen, gewerbliche Einrichtungen, Produktions- und Industriegebiete sowie alle sozialen Einrichtungen von der Bildung bis zur Gesundheitsversorgung umfassen, so die Behörden.

Auch die Arbeitgeber in den südtürkischen Provinzen, die an Syrien grenzen, sind bestrebt, in ihrem Nachbarland Unternehmen zu gründen, zunächst in den Sicherheitszonen, um das Wirtschaftsleben anzukurbeln und Arbeitsplätze für die Einwohner der Region zu schaffen.

Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der Umsetzung des Modells in Aleppo, wozu Ankara derzeit Gespräche mit Damaskus und Moskau führt.

Türkische Regierungsvertreter teilten zuvor mit, dass der Prozess einer organisierten Rückkehr, nicht nur in das Grenzgebiet, sondern in ganz Syrien, bereits Teil der Gespräche mit Syrien gewesen sei.

Bei den bevorstehenden Gesprächen mit Damaskus und Moskau wird es um die Wiederbelebung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens in Aleppo gehen.

In der Türkei leben etwa 3,7 Millionen Syrer, die vor Verfolgung und Brutalität in ihrem Land geflohen sind, als 2011 der Bürgerkrieg ausbrach. Nach einem Jahrzehnt der Kämpfe sind mindestens eine halbe Million Syrer tot und mehr als 14 Millionen benötigen humanitäre Hilfe.

