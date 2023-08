Teilen

Tokio – Japan wird am Donnerstag trotz des Widerstands seiner Nachbarn damit beginnen, aufbereitetes radioaktives Wasser aus dem vom Tsunami betroffenen Kernkraftwerk Fukushima in den Pazifischen Ozean zu leiten.

Die Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen hatte das umstrittene Vorhaben genehmigt, das 12 Jahre nach der Kernschmelze von Fukushima in Kraft tritt.

Japan sammelt und lagert das kontaminierte Wasser seit mehr als einem Jahrzehnt in Tanks, aber der Platz wird knapp. Der Umweltminister erklärte 2019, es gebe „keine anderen Optionen“, da der Platz zur Eindämmung des kontaminierten Materials knapp werde.

Die Behörden werden den Betreiber des Kraftwerks auffordern, „unverzüglich Vorbereitungen“ für den Beginn der Entsorgung am 24. August zu treffen, wenn die Wetter- und Meeresbedingungen geeignet sind, sagte Japans Premierminister Fumio Kishida am Dienstag nach einer Kabinettssitzung.

Im Jahr 2011 überflutete ein durch ein Erdbeben der Stärke 9,0 ausgelöster Tsunami drei Reaktoren des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi. Das Ereignis gilt als die schlimmste Nuklearkatastrophe der Welt seit Tschernobyl.

Kurz darauf richteten die Behörden eine Sperrzone ein, die immer weiter ausgedehnt wurde, da Strahlung aus dem Kraftwerk austrat und mehr als 150 000 Menschen zur Evakuierung aus dem Gebiet zwang.

Der Plan zur Freisetzung von Wasser aus der Anlage hat in ganz Asien und im Pazifikraum Alarm ausgelöst, seit er vor zwei Jahren von der japanischen Regierung genehmigt wurde.

Im Juli wurde er von der UN-Atomaufsichtsbehörde abgesegnet, wobei die Behörden zu dem Schluss kamen, dass die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu vernachlässigen seien.

Viele Menschen, darunter auch Fischer in der Region, befürchten jedoch, dass die Einleitung des behandelten Wassers ihre Lebensgrundlage beeinträchtigen wird.

Eine Gruppe von Demonstranten veranstaltete am Dienstag in Tokio eine Kundgebung vor dem Amtssitz des Premierministers und forderte die Regierung auf, die Einleitung zu stoppen, berichtet CNN.

Greenpeace Japan hat den Plan in einer Stellungnahme auf Schärfste verurteilt.

Die Entscheidung lässt wissenschaftliche Erkenntnisse außer Acht, verletzt die Menschenrechte der Gemeinschaften in Japan und der Pazifikregion und steht nicht im Einklang mit dem internationalen Seerecht. Vor allem aber ignoriert sie die Bedenken der Bevölkerung, einschließlich der Fischer. Die japanische Regierung und die Tokyo Electric Power Company (TEPCO) – die Betreiber der Kernkraftwerke – behaupten fälschlicherweise, dass es keine Alternative zur Entscheidung über die Entladung gibt und dass es notwendig ist, die endgültige Stilllegung einzuleiten. Dies unterstreicht das Scheitern des Stilllegungsplans für die beim Erdbeben von 2011 zerstörten Kernkraftwerke, da Zehntausende Tonnen kontaminiertes Wasser weiter ansteigen werden, ohne dass es eine wirksame Lösung gibt.

„Wir sind zutiefst enttäuscht und empört über die Ankündigung der japanischen Regierung, radioaktiv belastetes Wasser in den Ozean zu leiten. Trotz der Bedenken von Fischern, Bürgern, Anwohnern von Fukushima und der internationalen Gemeinschaft, insbesondere in der Pazifikregion und den Nachbarländern, wurde diese Entscheidung getroffen“, sagte Hisayo Takada, Projektleiter bei Greenpeace Japan.

„Die vorsätzliche Verschmutzung des Pazifischen Ozeans durch diese radioaktiven Abfälle ist eine Folge der Nuklearkatastrophe von 2011 und Japans jahrzehntelangem Atomkraftprogramm. Anstatt die Mängel des aktuellen Stilllegungsplans, die andauernde Atomkrise und den massiven Bedarf an öffentlichen Geldern anzuerkennen, beabsichtigt die japanische Regierung, weitere Atomreaktoren wieder in Betrieb zu nehmen, obwohl es Hinweise auf schwere Erdbeben und Sicherheitsrisiken gibt. Der derzeitige Energieplan der Regierung ist nicht in der Lage, sichere und nachhaltige erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie zu liefern, die angesichts der Klimakrise erforderlich sind“, so Hisayo Takada, Projektleiter bei Greenpeace Japan.