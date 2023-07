Israel verurteilt Thora-Verbrennung in Schweden

Tel Aviv – Israels Präsident, Premierminister, Minister und religiöse Autoritäten haben die geplante Verbrennung einer Thora vor der israelischen Botschaft in Stockholm durch Aktivisten verurteilt und die schwedischen Behörden aufgefordert, die Genehmigung der Stockholmer Polizei zu widerrufen.

Dieser Schritt erfolgt kurz nach der Koranverbrennung in Schweden, die in der muslimischen Welt Empörung ausgelöst hatte. Israels Staatspräsident Isaac Herzog verurteilte die Entscheidung in einer Stellungnahme.

„Als Präsident des Staates Israel habe ich die Verbrennung des Korans verurteilt, der den Muslimen auf der ganzen Welt heilig ist, und es bricht mir das Herz, dass das gleiche Schicksal auf eine jüdische Bibel, das ewige Buch des jüdischen Volkes, wartet“, sagte Herzog am Freitag.

I unequivocally condemn the permission granted in Sweden to burn holy books. As the President of Israel, I condemned the burning of the Quran, sacred to Muslims world over, and I am now heartbroken that the same fate awaits a Jewish Bible, the eternal book of the Jewish people.

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 14, 2023