Ukraine: Irakischer Wagner-Söldner stirbt im Kampfeinsatz

Dies ist der erste bestätigte Fall, in dem ein Einheimischer aus dem Nahen Osten in dem Konflikt ums Leben kam, sagte Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin.

Moskau – Ein irakischer Staatsbürger, der für die russische Wagner-Söldnertruppe kämpfte, wurde Anfang April in der Ukraine getötet. Dies ist der erste bestätigte Fall, in dem ein Einheimischer aus dem Nahen Osten in dem Konflikt ums Leben kam, sagte Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Der irakische Staatsbürger Abbas Abuthar Witwit starb am 7. April, einen Tag nach seiner Ankunft in einem Krankenhaus der Wagner-Gruppe in der von Russland kontrollierten ostukrainischen Stadt Luhansk, so RIA FAN.

Demnach war er in Bakhmut verwundet worden, der Stadt in der Provinz Donezk, die Wagner laut Prigoschin Mitte Mai nach einer seit letztem Jahr andauernden Schlacht eingenommen hatte. In einem Interview mit einem pro-russischen Blogger sagte der Prigoschin, dass der Konflikt bisher 20.000 seiner Männer das Leben gekostet habe.

In einem von RIA FAN veröffentlichten Video ist ein Mann zu sehen, der als Witwits Vater identifiziert wird und der die posthum an seinen Sohn verliehenen Auszeichnungen entgegennimmt und erklärt, dass er dessen Entscheidung, sich als „Freiwilliger“ bei Wagner zu melden, unterstützt habe.

„Abbas hat immer nach seiner Freiheit gestrebt und wollte ein Mann sein, der seine Freiheit und sich selbst verteidigt, und er hat mir gesagt, dass er seine Freiheit in Russland gefunden hat“, wird er zitiert.

Prigoschin reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.

According to Wagner founder Yevgeny Prigozhin, an #Iraqi citizen serving with the Wagner mercenary force in #Ukraine was killed in April, marking the first confirmed death of a Middle Easterner. According to RIA FAN, Abbas Abuthar Witwit died at a Wagner hospital in the… pic.twitter.com/JDk0s3tvks — Zoom News (@zoomnewskrd) June 1, 2023

Ein Großteil der Kämpfe für Bakhmut wurde von verurteilten Kämpfern geführt, die von Wagner aus den Gefängnissen rekrutiert wurden, mit dem Versprechen einer Begnadigung, wenn sie sechs Monate an der Front in der Ukraine überleben würden.

Nach Gerichtsunterlagen, die Reuters vorliegen, wurde Witwit im Juli 2021 von einem Gericht in der russischen Stadt Kasan wegen Drogenbesitzes zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. In den Dokumenten heißt es, dass Witwit ein Student im ersten Jahr an einer technischen Universität in Kasan war, als er von der Polizei mit einer großen Menge Cannabis festgenommen wurde. Reuters konnte nicht bestätigen, dass Witwit im Gefängnis war, als er von Wagner rekrutiert wurde.

Wagner hat seine eigenen Befehlshaber, Ziele und Motivationen, und Prigoschin wird weithin nachgesagt, dass er eigene innenpolitische Ambitionen hat.

Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow standen oft im Mittelpunkt seines Zorns inmitten von Berichten über Machtkämpfe zwischen verschiedenen Gruppen im Umfeld von Wladimir Putin.

