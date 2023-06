Immer weniger Türken erhalten Schengen-Visum

Teilen

Ankara – Statistiken über die Beantragung von Schengen-Visa zeigen, dass türkische Staatsbürger immer häufiger abgelehnt werden, wenn sie nach Europa reisen wollen, eine Situation, die von Präsident Erdoğan als „Erpressung“ bezeichnet wurde.

Die Ablehnungsquote von Anträgen auf Schengen-Visa aus der Türkei nimmt weiter zu, wobei Estland, Finnland und Belgien die Ablehnungsquote im Jahr 2022 anführen, wie Daten zeigen.

Obwohl die EU wegen des Krieges gegen die Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängt hat, habe es weniger Ablehnung für russische Staatsbürger gegeben, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Erdoğan hat das Visaproblem mit einigen westlichen Ländern als „politische Erpressung“ bezeichnet und gesagt, dass das Problem bald gelöst werden wird. Im Jahr 2019 wurden etwa 906.000 Schengen-Visumanträge aus der Türkei gestellt, von denen 9,7 % abgelehnt wurden. Die Ablehnungsquote stieg auf 15 % im Jahr 2022.

Bei der estnischen Botschaft in Ankara stieg die Ablehnungsquote demnach auf 52,1 Prozent, was bedeutet, dass Estland jedem zweiten Antragsteller kein Visum erteilt hat. 2019 habe die Quote noch bei 16,95 Prozent gelegen.

Nach Estland wies Finnland im vergangenen Jahr die zweithöchste Ablehnungsquote bei Schengen-Visumanträgen aus der Türkei auf. Die Ablehnungsquote stieg von 23,2 auf 40,6 Prozent. Auch die Ablehnungsquote des belgischen Konsulats in Istanbul ist gestiegen und zwar auf 37,7 Prozent.

Die EU-Länder, in denen Türken im vergangenen Jahr die meisten Visa beantragten, sind Deutschland, Griechenland, Frankreich und Italien.

Im Jahr 2022 beantragten 223.699 Personen aus der Türkei bei den deutschen diplomatischen Vertretungen in Ankara, Istanbul und Izmir Schengenvisa. Mehr als 48.000 dieser Anträge wurden jedoch abgelehnt, und die Ablehnungsquote lag bei über 21 Prozent, fast doppelt so hoch wie 2019.

Firuz Bağlıkaya, Vorsitzender des Verbands der türkischen Reisebüros (TÜRSAB), spricht von einer „bedauerlichen, systematischen Blockade“. „Zusammen mit der Verzögerung der Anträge ist die Rate der abgelehnten Bürger sehr hoch. Die Quote der abgelehnten Visa lag im Jahr 2022 bei mehr als 15 Prozent und ist in diesem Jahr auf rund 50Prozent gestiegen“, sagte er gegenüber Anadolu.

Die Website Schengen Visa Info zitiert den EU-Botschafter in der Türkei, Nikolaus Meyer-Landrut, mit der Aussage, dass die Behörden keine Maßnahmen ergreifen, um die Ausstellung von Visa für türkische Bürger zu verhindern. In Bezug auf die langen Wartezeiten und die Verzögerungen bei der Visabearbeitung sagte der Botschafter, dass man daran arbeite, das Problem zu lösen, wobei er andeutete, dass dies hauptsächlich auf die hohe Nachfrage zurückzuführen sei. „Wir tun unser Bestes, um dieses Problem zu lösen, aber zunächst einmal sollte bekannt sein, dass die EU keine Politik verfolgt, die die Ausstellung von Visa für türkische Bürger verhindert“, heißt es in der Erklärung des Botschafters.

Am 16. Dezember 2013 wurde der Dialog über die Visaliberalisierung zwischen der EU und der Türkei im Anschluss an das Rückübernahmeabkommen zwischen der EU und der Türkei eingeleitet. Der Prozess der Visaliberalisierung zielt darauf ab, die Visumspflicht für türkische Staatsbürger abzuschaffen und ihnen die Einreise in die Länder der Schengen-Zone für kurze Aufenthalte zu ermöglichen, insbesondere für bis zu 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen. Um diesen Prozess abzuschließen, haben die türkischen Behörden kontinuierlich versucht, die von der Europäischen Kommission geforderten Bedingungen zu erfüllen, aber der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.

2020 sagte der damalige türkische Außenminister Mevlut Çavuşoğlu, dass die EU die Visumspflicht für türkische Staatsbürger, die EU-Länder besuchen wollen, abschaffen müsse, wenn sie die Flüchtlings- und Migrantensituation an der türkisch-griechischen Grenze lösen wolle. Zuvor hatte Erdoğan betont, dass die Visaliberalisierung mit den Ländern der Schengen-Zone zu den obersten Prioritäten des Landes gehöre. Çavuşoğlu hatte erklärt, dass die Regierung das 2016 mit der EU beschlossene Migrationsabkommen aussetzen werde, wenn die EU türkischen Bürgern keinen visafreien Zugang zu den Ländern der Schengen-Zone gewähre.