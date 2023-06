Erdoğan stellte sein neues Kabinett vor, nachdem er an der Vereidigungs- und Amtseinführungszeremonie im Parlament bzw. im Präsidialkomplex in Ankara teilgenommen hatte.

Teilen

Ankara – Hakan Fidan, der Chef des türkischen Geheimdienstes MIT, hat Mevlüt Çavuşoğlu als Außenminister abgelöst.

Erdoğan stellte sein neues Kabinett vor, nachdem er an der Vereidigungs- und Amtseinführungszeremonie im Parlament bzw. im Präsidialkomplex in Ankara teilgenommen hatte.

Fidan wurde im Mai 2010 vom damaligen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan zum MIT-Chef ernannt. Vor seiner Ernennung zum MIT arbeitete Fidan im Büro von Erdoğan als stellvertretender Staatssekretär. Er war zudem erfolgreich als Leiter der Türkischen Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit (TİKA) tätig und diente außerdem zwischen 1986 und 2001 15 Jahre lang als Unteroffizier in den türkischen Streitkräften.

Zahlreiche Außenminister anderer Staaten gratulierten Fidan nach der Vereidigung.

Frankreichs Catherine Colonna sagte: „Wir sehen uns bald, um die französisch-türkische Zusammenarbeit, den Frieden und die regionale Stabilität, globale Fragen und den Dialog in der NATO fortzusetzen“. In ihrer Botschaft hob sie die Bedeutung der laufenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen hervor.

Andriy Yermak, der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, dankte Fidan für sein Engagement zur Schaffung eines dauerhaften Friedens in der Region. Yermak betonte die enge Freundschaft der beiden Länder und die engen Beziehungen der Ukraine zur Türkei.

Außerdem schrieb der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und den weiteren Ausbau der strategischen Partnerschaft zwischen unseren beiden befreundeten Nationen“.

Auch der schwedische Außenminister Tobias Billstrom beglückwünschte Fidan und äußerte seine Erwartung einer „guten Zusammenarbeit“ zwischen ihren jeweiligen Ländern.

Bruno Rodriguez aus Kuba gehörte zu den Gratulanten unter Fidans Amtskollegen.

„Ich gratuliere Hakan Fidan herzlich zu seiner Ernennung zum Außenminister der Türkei und wünsche ihm viel Erfolg in seinem neuen Amt. Ich bekräftige die Bereitschaft, die Bande der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen beiden Nationen weiter zu stärken“, schrieb er auf Twitter.

Der italienische Außenminister Antonio Tajani betonte in seiner Botschaft an Hakan Fidan anlässlich seiner Ernennung zum neuen türkischen Außenminister die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Rom und Ankara sowie die strategische Partnerschaft der beiden Länder in der NATO und im Mittelmeerraum.

„Wir sind bereit, bei der Bewältigung globaler Herausforderungen zusammenzuarbeiten“, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu Tajani.

Der libysche Ministerpräsident Abdul Hamid Dbeiba umarmt den türkischen Geheimdienstchef Hakan Fidan im Präsidentenkomplex. Dank der türkischen Bayraktar-Drohnen konnte der Warlord Haftar gestoppt werden: