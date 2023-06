Ankara/Brüssel – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Samstag mit der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen die Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union erörtert.

In dem Telefonat gratulierte von der Leyen Erdoğan zu seiner Wiederwahl, wie die Kommunikationsdirektion der Präsidentschaft mitteilte.

Erdoğan erklärte außerdem, dass die Herausforderungen auf regionaler Ebene nur dann erfolgreich bekämpft werden können, wenn die Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei verstärkt wird. Eine faire Behandlung der Türkei und die Unterstützung der vollen EU-Mitgliedschaft des Landes würde zu viel besseren Beziehungen und stärkeren Bindungen führen, so Erdoğan weiter.

Wie von der Leyen mitteilte, haben der türkische Staatschef und sie sich darauf verständigt, „gemeinsam die Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei zu stärken“.

