Deutschland: Zahlreiche Festnahmen türkischer Journalisten

Frankfurt – Am Mittwoch durchsuchte die Frankfurter Polizei die europäische Zentrale der türkischen Tageszeitung Sabah und nahm den deutschen Vertreter İsmail Erel und den Nachrichtendirektor Cemil Albay fest. Bei der Razzia wurden auch Handys und Computer beschlagnahmt. Auch die Wohnungen der beiden Journalisten sollen durchsucht worden sein.

Türkischen Medienberichten zufolge habe es auch in anderen Städten Festnahmen gegeben. Diese Meldung konnte jedoch noch nicht bestätigt werden.

„Wir versuchen seit heute Morgen, Informationen zu sammeln. Denn es ist eine unglaubliche Situation. Um 6 Uhr morgens durchsuchte man das Haus unseres deutscher Vertreters İsmail Erel und das Haus von Cemil Albay in Frankfurt. Nach der Razzia wurden unsere beiden Vertreter und Reporter festgenommen. Sie befinden sich immer noch in Gewahrsam, ohne dass der Grund für ihre Inhaftierung näher erläutert wurde. Wir erwarten in einigen Stunden eine Erklärung aus Deutschland“, so ein Sprecher der Zeitung.

Türkischen Medien zufolge seien bereits das türkische Außenministerium und dortige Berufsverbändemit mit den deutschen Behörden in Kontakt getreten und hätten sich für die Freilassung der beiden Journalisten eingesetzt

Diplomatische Quellen berichteten, dass die Inhaftierung der beiden Journalisten im Sinne der Pressefreiheit inakzeptabel sei und dies sei den deutschen Behörden mitgeteilt worden. Hochrangige Gespräche über die Freilassung der Journalisten würden noch fortgesetzt.

Alman polisi, SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, FETÖ’cü Cevheri Güven’in şikayeti üzerine tebligat dahi yapılmadan gözaltına alındı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek detayları aktardı. pic.twitter.com/wwIdrde2yw — Sabah (@sabah) May 17, 2023

Nach bisherigen Erkenntnissen steht die Verhaftung in Zusammenhang mit der Berichterstattung der Sabah Avrupa über Strukturen der Gülen-Sekte bzw. der in der Türkei bezeichneten Fethullahistischen Terrororganisation FETÖ in Deutschland. In der Türkei spricht man bereits von einer zweiten „SPIEGEL-Affäre“. Im Oktober 1962 wurden Redakteure des SPIEGEL´s verhaftet; ein Angriff auf die Pressefreiheit, die vom damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß angestoßen wurde.

