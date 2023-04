Türkei-Wahlen Türkei: Opposition tritt mit zwei Parteien zu den Wahlen an

Teilen

Ankara – Der größte Oppositionsblock der Türkei, die Nationale Allianz, wird unter der Führung der CHP und der İYİ-Partei zu den Wahlen antreten. Dementsprechend werden die anderen vier Parteien Stellvertreterkandidaten von der CHP-Liste aufstellen.

Der aus sechs Parteien bestehende größte Oppositionsblock der Türkei, die Nationale Allianz, wird bei den Parlamentswahlen am 14. Mai auf den Listen der Republikanischen Volkspartei (CHP) und der İYİ Partei antreten.

Die anderen vier Parteien, die Saadet Partisi, die Demokrat Partisi, DEVA und die Gelecek Partisi, werden ihre Stellvertreterkandidaten auf der Liste der oppositionellen CHP nominieren.

Die Parteien reichten das neue Protokoll am 7. April beim Obersten Wahlrat (YSK) ein. Die Frist für die Einreichung der Namen der Stellvertreterkandidaten beim YSK endet am 9. April.

Der stellvertretende CHP-Vorsitzende Muharrem Erkek sagte vor dem YSK: „Wir haben heute ein Zusatzprotokoll für das Wahlbündnis eingereicht. Die CHP und die İYİ Partei werden mit ihren eigenen Logos an den Wahlen teilnehmen. Die anderen vier Parteien werden über die CHP-Liste an den Wahlen teilnehmen.“

Millet İttifakı olarak CHP ve İYİ Parti’nin kendi logoları ve listeleriyle Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin CHP listelerinden seçime gireceğini belirten dilekçemizi Yüksek Seçim Kuruluna teslim ettik. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/1iVlQJ3iA1 — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) April 7, 2023

Am 14. Mai finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Ein Großteil der Opposition hat sich zu einem Sechser-Bündnis formiert, das von der CHP angeführt wird.

Der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdoğan tritt mit seiner islamisch-konservativen AKP im Bündnis mit der nationalistischen MHP und der kleinen BBP an.

Zum Thema

– Türkei-Wahlen –

Türkei: Oppositionspolitiker verspricht visafreies Reisen nach Europa

Kılıçdaroğlu erklärte in einem TV-Interview, dass Türken kein Schengen-Visum für die Einreise in die EU benötigen würden, wenn die Opposition an die Macht käme