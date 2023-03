Weltkongress der Uiguren für Nobelpreis nominiert

Der in Deutschland ansässige Weltkongress der Uiguren wurde von Parlamentariern aus Kanada und Norwegen für den Friedensnobelpreis 2023 nominiert

Toronto – Der in Deutschland ansässige Weltkongress der Uiguren wurde von Parlamentariern aus Kanada und Norwegen für den Friedensnobelpreis 2023 nominiert, weil er sich für die Menschenrechte einsetzt und die Unterdrückung der turksprachigen muslimischen Uigurischen in der Region Xinjiang im äußersten Westen Chinas aufzeigt. Es ist das erste Mal, dass die Gruppe für den prestigeträchtigen Preis nominiert wurde.

China sieht sich wegen der Behandlung der 11 Millionen überwiegend muslimischen Uiguren, deren Kultur, Sprache, Religion, Kleidung und Essen sich von denen der Han-Chinesen unterscheidet, zunehmender internationaler Kritik ausgesetzt.

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen veröffentlichte im August einen vernichtenden Bericht, in dem auf weit verbreitete willkürliche Verhaftungen und andere Maßnahmen Chinas hingewiesen wurde, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen könnten. China habe auch Schritte unternommen, um die uigurische Kultur auszurotten und die Uiguren an China zu assimilieren.

Die Vereinigten Staaten, das Europäische Parlament und die Parlamente mehrerer anderer westlicher Länder haben erklärt, dass die Übergriffe, einschließlich der willkürlichen Verhaftung von schätzungsweise 1,8 Millionen Uiguren und anderen türkischen Minderheiten, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen.

Entscheidender Beitrag

Der Uigurische Weltkongress hat „einen entscheidenden Beitrag geleistet, um die internationale Aufmerksamkeit auf die überwältigende Kampagne physischer, religiöser, sprachlicher und kultureller Unterdrückung zu lenken, die derzeit von der Kommunistischen Partei Chinas gegen die Uiguren und andere Turkvölker in der autonomen Region Xinjiang in China geführt wird, eine Kampagne, die viele Parlamentarier als Völkermord bezeichnen“, schrieb Alexis Brunelle-Duceppe, ein kanadisches Parlamentsmitglied, in dem Nominierungsschreiben.

Brunelle-Duceppe schloss sich dem kanadischen Parlamentskollegen Sameer Zuberi, der Vorsitzender des Unterausschusses für internationale Menschenrechte ist, und Ane Breivik, Vorsitzende der Liberalen Partei Norwegens, bei der Nominierung der WUC an.

„Der World Uyghur Congress leistet sehr wichtige Arbeit im Zusammenhang mit dem, was dem uigurischen Volk widerfährt, was viele für einen Völkermord halten und was ohne Frage schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind“, sagte Zuberi gegenüber Radio Free Asia.

„Und es ist wichtig, dass wir diese Arbeit hervorheben“, sagte er.

WUC-Präsident Dolkun Isa sagte, es sei eine große Ehre für seine Organisation, nominiert zu werden.

Isa sagte, die Nominierung zeige, dass Chinas Versuche, die Interessenvertretung der Uiguren durch Diffamierung, diplomatische Angriffe und politische Manipulation zu unterdrücken, gescheitert seien.

„Dies zeigt auch, dass die internationale Gemeinschaft, angeführt von den westlichen Demokratien, von unserer Arbeit überzeugt ist“, sagte er. „Tatsache ist, egal wie stark China auch sein mag, Gerechtigkeit und Wahrheit werden sich letztendlich durchsetzen.“

Die chinesische Botschaft in Washington kritisierte die Nominierung des Uigurischen Weltkongresses für den Friedensnobelpreis.

„Es ist zu hoffen, dass der Preis zum globalen Frieden und zur Entwicklung beiträgt und nicht zu einem politischen Instrument wird, das einigen wenigen Politikern zur Verfügung steht“, erklärte der Sprecher der chinesischen Botschaft, Liu Pengyu, in einer E-Mail an Voice if America (VOA).

„Der so genannte ‚World Uyghur Congress‘ hat enge Verbindungen zu terroristischen Organisationen. Die Nominierung einer solchen Organisation für den Friedensnobelpreis ist dem Weltfrieden höchst abträglich und stellt eine große Ironie des Friedensnobelpreises dar“, heißt es in der Mail laut VOA weiter.

