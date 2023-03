Ukraine: Russischer Raketenangriff auf Waisenhaus

Teilen

Kiew – Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Druschkiwka im Donezk wurde ukrainischen Angaben zufolge ein Waisenhaus fast komplett zerstört.

„Zwei S-300-Raketen schlugen in das Waisenhaus von Druschkiwka ein und zerstörten es fast vollständig“, so der Gouverneur der Region Donezk, Pavlo Kyrylenko. Er und fügte hinzu, dass es nach ersten Informationen keine Verletzten gegeben habe.

Bei einem Angriff auf eine weiteren ostukrainischen Stadt habe es jedoch mindestens zwei Todesopfer und mehr als zwei Dutzend Verletzte gegeben.

„Seit 13:00 Uhr gibt es in Sloviansk zwei Tote und 29 Verletzte“, so Kyrylenko weiter.

Er fügte hinzu, dass „Verwaltungs- und Bürogebäude, fünf Hochhäuser und sieben Privathäuser“ bei dem Angriff beschädigt wurden.

„Die (russischen Streitkräfte) haben das Stadtzentrum gegen 10:30 Uhr (0730 GMT) mit zwei S-300-Raketen angegriffen“, fügte er hinzu.

„Ein weiterer Tag, der mit Terrorismus durch die Russische Föderation begann. Der Aggressorstaat hat unser Sloviansk beschossen“, erklärte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in den sozialen Medien.

