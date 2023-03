Istanbul – Das türkische E-Auto TOGG bricht weiter Verkaufsrekorde. Wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag bekannt gab, habe es nur eine Woche nach Verkaufsstart etwa 80.000 Vorbestellungen für das SUV-Model T10X gegeben.

Der Preis für das mit Spannung erwartete erste türkische E-Auto, das auch unter der Federführung Erdogans entwickelt wurde, liegt bei ca. 47.000 Euro (953.000 TL). Das Fahrzeug wird in zwei Ausstattungsvarianten und zwei Batterieoptionen erhältlich sein. Mit 160 kW/218 PS und 350 Nm Drehmoment wird der T10X RWD (Heckantrieb) eine Reichweite von 314 bzw. 523 Kilometern haben. Die Version mit der höheren Reichweite soll knapp 60.000 Euro (1.215.000 TL) kosten. Auf den SUV T10X soll noch eine Limousine folgen. Nach der noch namenlosen Limousine sollen noch ein Kombi, eine Kombilimousine und ein Cabrio kommen.

Die zweimotorige, 435 PS starke AWD-Version (Allradantrieb) des T10X, die in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und 700 Nm Drehmoment erzeugt, wird ab dem 29. Oktober 2023 ausgeliefert. Für dieses Sondermodell wurde noch kein Preis bekannt gegeben. Interessenten in Deutschland müssen sich aller Voraussicht nach aber noch bis 2024 gedulden – dann soll der TOGG auch hierzulande starten.

Das Fahrwerk verfügt laut Auto Motor und Sport rundum über Einzelradaufhängung mit MacPherson-Federbeinen vorn und Multilink-Achse hinten. Die innenbelüfteten Scheibenbremsen, sieben Airbags sowie ein stabiles, verwindungssteifes Chassis haben beim EuroNCAP-Crashtest für eine Fünf-Sterne-Wertung gesorgt.

Wie Auto Motor und Sport weiter berichtet, bietet das türkische E-Auto im Innenraum einen zentralen 29-Zoll-Smart-Touchscreen, ein 12 Zoll großes Instrumentendisplay, einen zentralen 29-Zoll-Smart-Touchscreen und eine bordeigene Kamera. Teil der Grundausstattung sind auch eine 4G-Internetverbindung und WiFi-Hotspots. Der TOGG verzichtet demnach fast vollständig auf traditionelle Schalter und setzt stattdessen auf Sprachsteuerung, Dreh-Drück-Stellknopf in der Mittelkonsole sowie Touchscreens.

President @RTErdogan has announced that some 80,000 orders for the indigenous electric automobile Togg have been received to date.

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) March 22, 2023