Gesprächsbedingungen: Assad fordert Abzug der Türkei

Damaskus – Der syrische Machthaber hat seine Bedingungen für Gespräche mit der Türkei genannt.

In einem Gespräch mit der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti, sagte der syrische Präsident Baschar al-Assad, dass er den türkischen Präsidenten nur Treffen werde, falls die Türkei ihre Truppen aus Nordsyrien abziehen.

Assad sagte gegenüber RIA-Novosti: „(Alle Gespräche) sind damit verbunden, dass wir den Punkt erreichen, an dem die Türkei bereit ist, sich vollständig und ohne Ungewissheit aus syrischem Territorium zurückzuziehen.“

Die Türkei sollte zudem ihre Unterstützung für „terroristische Gruppen“ im Norden Syriens einstellen, sagte Assad, der am Dienstag zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau eintraf. Die Türkei unterstützt im Norden Syriens die Oppositionskräfte.

Assad bezeichnete die Türkei als „Besatzerstaat“ und sagte weiter: „Welche Bedeutung hätte irgendein Treffen …, wenn es nicht zu einer Beendigung des Krieges in Syrien führt?“

Nach dem Treffen zwischen Putin und Assad sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow, die beiden Politiker hätten auch über die Beziehungen zwischen Ankara und Damaskus und die Rolle Russlands bei der Annäherung der beiden Länder gesprochen.

Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien

Erdogan hat in den vergangenen Monaten mehrfach erklärt, er könne sich mit Assad treffen und die Beziehungen zur Regierung in Damaskus „wiederherstellen“.

Ende Dezember trafen sich die Verteidigungsminister und Geheimdienstchefs Russlands, der Türkei und Syriens in Moskau zu dem höchsten Treffen zwischen Ankara und Damaskus seit Beginn des Krieges in Syrien im Jahre 2011.

Die Türkei unterstütze die territoriale Integrität Syriens, aber es müsse auch in dem Nachbarland Stabilität herrschen, und in diesem politischen Prozess müssten einige Schritte unternommen werden, so der türkische Außenminister Mevlüt Cavusolu im Januar.

