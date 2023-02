Erdogan ruft Putin zum Frieden auf

In einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Erdbeben in der Türkei und die Entwicklungen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine besprochen.

Ankara – In einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Erdbeben in der Türkei und die Entwicklungen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine besprochen.

Erdogan habe in dem Gespräch zu einem „gerechten Frieden“ in der Ukraine aufgerufen. Damit sollten weitere Verluste an Menschenleben und Zerstörung verhindert werden, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung der türkischen Präsidentschaft.

Im Februar 2022 hat Russland eine militärische Invasion in der Ukraine gestartet, indem es Truppen über die Grenze schickte und eine massive Offensive auf ukrainisches Gebiet startete. Die Invasion folgte auf Wochen und Monate zunehmender Spannungen und Provokationen zwischen den beiden Ländern, die auf die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 zurückgehen.

Der türksiche Staatschef habe zudem „den aufrichtigen Wunsch der Türkei“ für eine Fortsetzung des Mitte März auslaufenden Getreideabkommens zwischen der Ukraine und Russland zum Ausdruck gebracht. Ankara sei bereit, jede Art von Unterstützung in dieser Hinsicht zu leisten.

Das Exportabkommen wurde von Russland und der Ukraine vereinbart und von der Türkei und den Vereinten Nationen im Juli vergangenen Jahres vermittelt, um die weltweite Hungerkrise zu lindern, die zum Teil durch Moskaus Einmarsch in der Ukraine, einem wichtigen Getreideproduzenten, und eine frühere Blockade der dortigen Häfen verursacht wurde.

