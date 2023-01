USA: Die Türkei ist ein wichtiger Partner weltweit

Teilen

Washington – Die Türkei ist ein wichtiger Partner der USA, nicht nur regional sondern auch weltweit, so Brigadegeneral Pat Ryder auf einer Pressekonferenz am Dienstag im Vorfeld der Ankunft des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu in den USA zu einer dreitägigen Reise zur Beilegung verschiedener Meinungsverschiedenheiten.

„Die Vereinigten Staaten und die Türkei haben ein gemeinsames Bündnis und sind ein wichtiger Partner, nicht nur in der Region, sondern in der ganzen Welt.“

Auf der Pressekonferenz antwortete Pentagon-Sprecher Ryder auf die Frage nach einer möglichen Botschaft des Pentagons an den Kongress über den Abschluss eines Geschäfts über den Verkauf von F-16-Kampfjets an die Türkei.

Ryder sagte, dass dies eine Entscheidung des Kongresses sei und dass er „ihnen nicht sagen kann, was sie tun sollen“.

„Aber, wie ich schon sagte, die Vereinigten Staaten und die Türkei haben ein gemeinsames Bündnis und sind ein wichtiger Partner, nicht nur in der Region, sondern in der ganzen Welt“, sagte Ryder.

Auf die Frage eines Journalisten der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu, wie wichtig dieser potenzielle Verkauf für die militärischen Beziehungen sei, die in den letzten Jahren aufgrund verschiedener Probleme angespannt waren, betonte er, dass die USA die Türkei als „einen wichtigen Verbündeten“ betrachten.

„Wenn es um die bilateralen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei geht, haben wir immer gesagt, dass die Türkei ein wichtiger Partner und ein wichtiger Verbündeter ist. Und so werden wir weiterhin eng mit der türkischen Führung zusammenarbeiten, um diese Beziehung zu stärken und sicherzustellen, dass unsere gegenseitigen Verteidigungsbedürfnisse berücksichtigt werden“, fügte er hinzu.

Çavuşoğlu zeigte sich diese Woche zuversichtlich, dass das Abkommen über den Kauf von 40 F-16-Kampfjets sowie von Technologie für die Modernisierung der bestehenden Flotte die Hürden des Kongresses überwinden wird. „Wir haben eine Vereinbarung mit der Regierung (Biden) getroffen, und es ist wichtig, dass die Regierung betont hat, dass die Vereinbarung nicht nur für die Türkei, sondern auch für die NATO wichtig ist. Wenn die Regierung standhaft bleibt, wird es keine Probleme geben“, sagte Çavuşoğlu vor Reportern.

Çavuşoğlu traf sich am Mittwoch mit US-Außenminister Antony Blinken in Washington, DC. Auf einer Pressekonferenz in der türkischen Botschaft in Washington nach dem Treffen erläuterte Çavuşoğlu die wichtigsten zwischen ihm und Blinken besprochenen Themen. Der Syrienkonflikt, die fortgesetzte Unterstützung der USA für die YPG, der Antrag der Türkei auf den Kauf von 40 neuen F-16 und die NATO-Erweiterung mit Schweden und Finnland gehörten zu den wichtigsten Themen, erklärte der türkische Außenminister.

Zum Thema Syrien erklärte Çavuşoğlu, die USA hätten der Türkei eine Zusammenarbeit und ein Engagement vorgeschlagen. Die Türkei und Syrien hatten unter Vermittlung Russlands Gespräche aufgenommen.

„Um in Syrien und anderen Fragen zusammenzuarbeiten, haben wir ihnen heute gesagt, dass unser Vertrauen erschüttert ist, weil die USA ihre früheren Versprechen nicht eingehalten haben“, sagte Çavuşoğlu und bezog sich dabei auf die Vereinbarungen zwischen den beiden Ländern über den Rückzug der YPG 30 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Er habe Blinken geraten, einen Sonderbeauftragten für Syrien zu ernennen, damit Washington dem politischen Prozess in diesem Land mehr Aufmerksamkeit schenke und die politische Sackgasse überwinden könne.

Der türkische Außenminister wiederholte auch die Forderung Ankaras nach einem Abbruch der Beziehungen zur YPG in Nordsyrien. „Wir haben unsere Besorgnis darüber geäußert, aber gleichzeitig auch unsere Entschlossenheit im Kampf gegen die YPG/PYD zum Ausdruck gebracht“, so Çavuşoğlu.

Die YPG ist der syrische Arm der 1978 in der Türkei gegründeten Terrororganisation PKK. Menschenrechtsgruppen werfen der Organisation Folter und Zwangsrekrutierung Minderjähriger vor.

