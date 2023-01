Schwedische Zeitung bietet 1.000 Euro für Erdogan-Karikatur

Teilen

Stockholm – Die schwedische Zeitung Flamman hat am Dienstag einen kontroversen Wettbewerb gestartet. Der Chefredakteur der Zeitung, Leonidas Aretakis, kündigte an, dass sie 10.000 schwedische Kronen (1.000 Euro) für „satirische Zeichnungen“ von Präsident Recep Tayyip Erdoğan vergeben würden.

Erdogan versucht, Schweden unter Druck zu setzen, Kurden zu deportieren und die Meinungsfreiheit einzuschränken. Flamman initiiert daher einen satirischen Zeichenwettbewerb mit einer Preissumme von 10.000 SEK (1.000 €). Die besten Werke werden in der Zeitschrift veröffentlicht

Der Wettbewerb wird in der Tat als Reaktion auf die Kritik der Türkei an einer Demonstration von PKK-Anhängern letzte Woche in Stockholm beworben, bei der die Menge ein Bildnis von Erdoğan aufhängte. Symphatisanten und mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation PKK versammelten sich am Donnerstag vor dem historischen Rathaus in der Stockholmer Hauptstadt, hängten eine Figur, die Erdogan darstellt, an einen Pfahl vor dem Gebäude. Videomaterial von dem Vorfall wurde schnell auf einen mit der Terrorgruppe verbundenen Social-Media-Account hochgeladen, auf dem Drohungen und Beleidigungen gegen die Türkei und Erdogan mit türkischen Untertiteln zu sehen sind.

Flamman kündigte den Wettbewerb mit einer Zeichnung des schwedischen Künstlers Carl Johan De Geer (bekannt für seine Zeichnung „Schändet die Flagge“) an. Die Zeitung ersetzte die schwedische Flagge im Originalwerk von De Geer durch eine türkische Flagge mit einem Slangwort, das neben einen „brennenden“ Halbmond und Stern gekritzelt war. Die Zeitung kündigte an, die „besten Werke“ in den nächsten Ausgaben zu veröffentlichen und setzte den 20. Januar als Einsendeschluss fest.

Nu kan man köpa omslaget i 50 x 70 mm på trevligt papper för 200 kronor styck + 100 kronor frakt & emballage. Betala med swish (1234417630) eller bankgiro (608-9668), och mejla adressen till red@flamman.se. pic.twitter.com/OwQKmbPddV — Tidningen Flamman (@Flamman_) January 17, 2023

