Ankara – Ein türkisches Unternehmen führt Gespräche über die Entsendung von „schwimmenden Kraftwerken“ in die Ukraine, um das angeschlagene Land mit Strom zu versorgen, da Russland seine Angriffe auf die zivile Infrastruktur verstärkt.

Karpowership, das nach eigenen Angaben über die weltweit größte Flotte solcher Schiffe verfügt, würde die Schiffe in die Nähe von Odessa, dem größten Hafen der Ukraine, schicken, sagte ein leitender Angestellter des Unternehmens gegenüber der japanischen Zeitung Nikkei.

„Wir verhandeln mit dem Gouvernement Odessa und dem ukrainischen Stromversorger Ukrenergo über den Bau von drei Kraftwerken in der Nähe von Odessa mit einer Gesamtleistung von 300 Megawatt“, sagte Zeynep Harezi, Vorstandsmitglied von Karpowership und zuständig für kommerzielle Aktivitäten, in einem Interview am Hauptsitz des Unternehmens.

Sobald eine Einigung über die technischen und kommerziellen Aspekte erzielt ist, müssen wir sicherheitsrelevante Parameter festlegen, sowohl in Bezug auf unsere Betriebs- und Wartungsteams als auch auf unsere Vermögenswerte“, sagte sie. Wenn wir diese Parameter sicherstellen können, würden wir gerne mit dem Projekt fortfahren“.

Harezi deutete an, dass ein Abkommen die Unterstützung der Vereinten Nationen benötigen könnte. „Ich denke, wir brauchen grünes Licht von den Vereinten Nationen, um das Projekt zu verwirklichen, mit den gleichen Ausnahmeregelungen wie beim Getreidehandel“, so Harezi, die sich auf die von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelte Vereinbarung bezieht, die es der Ukraine ermöglicht, Getreide von Odessa aus ohne Einmischung Russlands auf dem Seeweg zu exportieren.

„Je nach Bedarf und Genehmigungen könnten wir dies noch in diesem Jahr tun“, sagte Harezi. „Die Schiffe sind bereit und in Betrieb. Wir können sie innerhalb von nur drei Wochen einsetzen.

Die 300 MW, die die drei Schiffe liefern könnten, würden bei voller Leistung bis zu 1 Million Haushalte versorgen.

Mit dem nahenden Winter und den sinkenden Temperaturen wächst in der Ukraine die Sorge um die Energieversorgung. Auch die Europäische Union führt Gespräche darüber, wie sie dem Land mehr Stromerzeugungsanlagen liefern kann.

Volodymyr Kudrytskyi, Vorstandsvorsitzender von Ukrenergo, sagte letzte Woche bei einem Briefing, dass die Energieinfrastruktur der Ukraine durch russische Raketenangriffe „kolossal“ zerstört worden sei, und fügte hinzu, dass praktisch kein Wärme- oder Wasserkraftwerk unversehrt geblieben sei.

„In der Ukraine gibt es ein Defizit in der Stromerzeugung. Wir können nicht so viel Energie erzeugen, wie die Verbraucher verbrauchen“, sagte Kudrytskyi.

Am Montag teilte die ukrainische Botschaft in Ankara auf Twitter mit, dass sich hochrangige Vertreter des ukrainischen und des türkischen Außenministeriums getroffen und die aktuelle Lage in der Ukraine sowie die bilaterale Zusammenarbeit besprochen hätten. „Es wurde die Beteiligung der Türkei am Wiederaufbau der Ukraine und die Bereitstellung humanitärer Hilfe betont, um die Folgen der durch die russischen Angriffe verursachten Energiekrise zu überwinden“, so die Botschaft.

Karpowership

Karpowership ist das Vorzeigeunternehmen der türkischen Karadeniz Holding. Sie verfügt über 36 Kraftwerke, die entweder mit Heizöl oder mit Erdgas Strom erzeugen können. Nach Angaben von Harezi können sie in weniger als 30 Tagen an die örtlichen Stromnetze angeschlossen werden.

Die Motorschiffe sind vor allem für Länder mit unzureichender Infrastruktur sowie für den Einsatz in Notfällen nach Naturkatastrophen oder Unfällen gedacht.

Harezi sagte, das Unternehmen führe derzeit Gespräche über den Einsatz von bis zu acht Schiffen in vier europäischen Ländern für den Winter 2023, statt wie ursprünglich geplant 2022. „Jetzt wird erwartet, dass dieser Winter ein warmer sein wird und die Gasvorräte in Europa bereits gefüllt sind, was dazu beiträgt, dass die Strompreise nach ihrem Höchststand wieder sinken“, sagte sie.

