Israelische Unternehmen wollen mehr Importe aus der Türkei

Istanbul – Im Zuge der politischen Wiederannäherung zwischen der Türkei und Israel, wollen auch Unternehmen der beiden Länder ihre Zusammenarbeit stärken.

Israelische Unternehmen versuchen, ihre Einfuhren aus der Türkei zu steigern, weil die Kosten für den Seeverkehr Lieferungen aus China teuer machen.

Wenn man die Wahl zwischen Einfuhren aus den beiden Ländern habe, sei „natürlich die Türkei“ sinnvoller, sagte Uriel Lynn, der Präsident des Verbands der israelischen Handelskammern, bei einem Besuch einer Handelsdelegation in Istanbul.

Unter der Leitung des Verbandes der israelischen Handelskammern traf am Montag eine israelische Einkaufsdelegation von rund 100 Personen aus 60 Unternehmen mit den Mitgliedern der Türkischen Exporteursversammlung (TIM) in Istanbul zusammen.

„Die jüngste Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Israel wirkt sich positiv auf die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern aus“, erklärte die Türkische Exporteursversammlung, die die israelische Wirtschaftsdelegation empfängt, in einer Erklärung.

Bei dem Treffen, das vor den Gesprächen stattfand, erklärte Mehmet Ali Kılıçkaya, Generaldirektor für Export des Handelsministeriums, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und Israel einen stabilen Kurs verfolgen.

Der in letzter Zeit zunehmende hochrangige Dialog zwischen den beiden Ländern biete eine wertvolle Gelegenheit, neue Synergien im Handelsbereich zu schaffen, das bilaterale Handelsvolumen zu steigern und neue Partnerschaften zu entwickeln, sagte Kılıçkaya und fügte hinzu, dass sich die zunehmende Dynamik der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zweifellos positiv auf alle Beziehungen auswirken werde.

Die israelische Botschafterin in Ankara, Irit Lillian, erklärte, sie fühle sich sehr geehrt und freue sich, dass Menschen aus der Türkei und aus Israel entschlossen seien, in demselben Umfeld Geschäfte zu machen.

„Ich bin begeistert, dass 100 israelische Geschäftsleute auf fast 300 türkische Exporteure treffen. Diese großartige Veranstaltung wurde von #TIM, dem türkischen Exporteurverband, gemeinsam mit dem israelischen Verband der Handelskammern organisiert“, so Lilian in einem Tweet.

