Ankara – Der designierte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben am Donnerstag in einem Telefongespräch vereinbart, die Beziehungen zwischen ihren Ländern zu verbessern. Das Telefonat zwischen Netanjahu und Erdogan folgt auf die Bemühungen der scheidenden israelischen Regierung. Netanjahu habe Erdogan angerufen, um ihm sein Beileid zu dem Terroranschlag vom Sonntag in Istanbul auszusprechen.

„Die beiden Staatsoberhäupter kamen überein, zusammenzuarbeiten, um eine neue Ära in den Beziehungen zwischen der Türkei und Israel einzuläuten“, sagte Netanjahus Sprecher und fügte hinzu, dass „Präsident Erdogan und der designierte Premierminister Möglichkeiten erörterten, die wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern erheblich zu stärken.“

Netanjahu sprach den Bürgern der Türkei sein Beileid für die Opfer des Terroranschlags in Istanbul am Sonntag aus und bot Israels Hilfe bei der Terrorismusbekämpfung an. Erdogan drückte ebenfalls sein Beileid für die Opfer des Terroranschlags in Ariel am Dienstag aus.

Der Anruf von Netanjahu und Erdogan folgt auf die Bemühungen der scheidenden Regierung um eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Jerusalem und Ankara, die durch türkische Annäherungsversuche ausgelöst wurden. Einige der größten Spannungen zwischen den beiden Ländern sind auf Ereignisse während Netanjahus vorheriger Amtszeit zurückzuführen.

Seit Netanjahu im vergangenen Jahr nach 12 Jahren an der Macht abgesetzt wurde, hatte Erdogan seine Bereitschaft zu besseren Beziehungen gezeigt. Der Anruf vom Donnerstag signalisierte, dass sich die Beziehungen unter Netanjahu weiter verbessern könnten.

Erdogan hat Netanjahu letzte Woche ein Glückwunschschreiben zum Wahlsieg übermittelt.

„Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Wahlsieg und glaube, dass die neue Regierung die Zusammenarbeit zwischen den Ländern in allen Bereichen fortsetzen wird, um unserer Region Frieden und Stabilität zu bringen“, schrieb er nach Angaben von Netanjahus Sprecher.

Türkei und Israel wollen gemeinsam Frieden schaffen

Im März dieses Jahres traf Staatspräsident Isaac Herzog mit Erdogan zusammen, dem ersten Besuch eines israelischen Staatsoberhaupts in der Türkei seit 2008. „Als Politiker sind wir nicht dazu da, um zu kämpfen, sondern um Frieden zu schaffen“, so Erdogan damals.

Herzog nannte das Treffen einen „Wendepunkt in den israelisch-türkischen Beziehungen“. Man werde nicht immer einer Meinung sein, aber er erwarte, dass sich Israel und die Türkei zum Wohle aller Völker gemeinsam für die „Stabilität, den Wohlstand, den Frieden und die Sicherheit“ in der Region einsetzen. „Gute nachbarschaftliche Beziehungen im östlichen Mittelmeerraum sind für uns alle wichtig“, erklärte Herzog.

