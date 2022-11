Teilen

Istanbul – Im Rahmen der Wiederannäherung zwischen Israel und der Türkei wollen Ankara und Tel Aviv auch die Zusammenarbeit im Tourismus weiter stärken.

Die verbessertehn Beziehungen zur Türkei „werden unseren Nationen große Errungenschaften bringen“, sagte der israelische Tourismusminister Joel Razwozow im Mai dieses Jahres, während eines Besuches des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu in Israel.

„Die Türkei ist ein Land, dessen Kultur, Menschen und Landschaften viele von uns lieben. Es ist sehr erfreulich, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern immer stärker werden“, fügte er hinzu.

Am Mittwoch traf Razwonow zu einem Besuch in der Türkei ein, wo er auch mit dem Kultur – und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy zusammenkam. Bei dem Treffen seien Schritte der Zusammenarbeit vom Tourismus bis zur Kultur und Kunst bewertet und eine Stärkung dieser Kooperation vereinbart worden, so Ersoy in einem Tweet.

Zahl israelischer Touristen erreicht Allzeithoch

Im Zuge der Wiederannäherung zwischen den beiden Ländern hat die Zahl israelischer Touristen in der Türkei in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen neuen Höchststand erreicht.

Dies geht aus den offiziellen Statistiken hervor, die bis in die 1980er Jahre zurückreichen.

Türkei und Israel wollen gemeinsam Frieden schaffen

Im März dieses Jahres traf Staatspräsident Isaac Herzog mit Erdogan zusammen, dem ersten Besuch eines israelischen Staatsoberhaupts in der Türkei seit 2008. „Als Politiker sind wir nicht dazu da, um zu kämpfen, sondern um Frieden zu schaffen“, so Erdogan damals.

Herzog nannte das Treffen einen „Wendepunkt in den israelisch-türkischen Beziehungen“. Man werde nicht immer einer Meinung sein, aber er erwarte, dass sich Israel und die Türkei zum Wohle aller Völker gemeinsam für die „Stabilität, den Wohlstand, den Frieden und die Sicherheit“ in der Region einsetzen. „Gute nachbarschaftliche Beziehungen im östlichen Mittelmeerraum sind für uns alle wichtig“, erklärte Herzog.

Zum Thema