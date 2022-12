Fast 1.700 getötete Journalisten

Teilen

Paris – Am Ende eines Jahres, in dem die Zahl der im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getöteten Journalisten erneut gestiegen ist, hat Reporter ohne Grenzen (RSF) die Zahlen der in den letzten 20 Jahren getöteten Journalisten zusammengestellt und analysiert – zwei besonders tödliche Jahrzehnte für diejenigen, die im Dienste des Rechts auf Information stehen.

Zusammen mit Morden, Auftragsmorden, Überfällen, Todesfällen in Kriegsgebieten und tödlichen Verletzungen wurden in den letzten zwei Jahrzehnten (2003-2022) weltweit insgesamt 1.668 Journalisten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet. Das macht durchschnittlich 80 tote Journalisten und Medienschaf­fende jedes Jahr, laut der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF). Das gefährlichste Land für Journalisten in Europa bleibt der Statistik zufolge Russland mit 25 Getöteten. Es folgt die Ukraine: Dort kamen demnach 20 Medienschaffende gewaltsam ums Leben, acht von ihnen im russischen Angriffskrieg seit dem 24. Februar 2022.

Die beiden Jahrzehnte zwischen 2003 und 2022 waren „besonders tödliche Jahrzehnte für diejenigen, die im Dienste des Rechts auf Information stehen“, so die in Paris ansässigen Medienrechtler. Der Irak und Syrien waren die gefährlichsten Länder für Journalisten, in denen in den letzten 20 Jahren insgesamt 578 Journalisten getötet wurden, was mehr als einem Drittel der weltweiten Gesamtzahl entspricht“, so RSF. Es folgen Mexiko (125 Tote), die Philippinen (107), Pakistan (93), Afghanistan (81) und Somalia (78).

Die „schwärzesten Jahre“ waren 2012 und 2013, „größtenteils bedingt durch den Krieg in Syrien“. Im Jahr 2012 gab es 144 Tötungen und im Jahr darauf 142, so der Bericht.

Auf diesen Höchststand „folgte ein allmählicher Rückgang und dann historisch niedrige Zahlen ab 2019“.

Putins Einfluss

Im Jahr 2022 stieg die Zahl der Todesopfer jedoch wieder an, was zum Teil auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist. In diesem Jahr wurden bisher 58 Journalisten bei der Ausübung ihres Berufs getötet, gegenüber 51 im Jahr 2021. Seit dem Einmarsch Russlands im Februar wurden acht Journalisten in der Ukraine getötet. Zum Vergleich: In den vorangegangenen 19 Jahren gab es dort 12 Medienmorde.

Die Ukraine ist derzeit das gefährlichste Land in Europa für die Medien, nach Russland selbst, wo in den letzten 20 Jahren 25 Journalisten getötet wurden.

„Seit [Präsident] Wladimir Putin an der Macht ist, hat es in Russland systematische Angriffe auf die Pressefreiheit gegeben – auch tödliche, wie RSF wiederholt berichtet hat.

„Dazu gehört auch der vielbeachtete Mord an Anna Politkowskaja am 7. Oktober 2006“, so die Menschenrechtsorganisation.

In Europa wurde die Türkei als drittgefährlichste Region eingestuft, gefolgt von Frankreich „als Folge des Massakers bei der satirischen Wochenzeitung Charlie Hebdo in Paris im Jahr 2015.“

Reporter sind weltweit in Gebieten, in denen bewaffnete Konflikte herrschen, am stärksten gefährdet. Aber, so betonte RSF, „Länder, in denen offiziell kein Krieg stattfindet, sind nicht unbedingt sicher für Reporter und einige von ihnen stehen ganz oben auf der Liste der Länder, in denen es zu Morden gekommen ist.

„Tatsächlich wurden in den letzten zwei Jahrzehnten mehr Journalisten in ‚Friedensgebieten‘ als in ‚Kriegsgebieten‘ getötet, in den meisten Fällen, weil sie über organisiertes Verbrechen und Korruption recherchierten.“

Der gefährlichste Kontinent bleibt Amerika

Mit 47,4 % der im Jahr 2022 getöteten Journalisten ist Amerika heute eindeutig der für die Medien gefährlichste Kontinent der Welt, was die Umsetzung spezifischer Schutzmaßnahmen rechtfertigt. Vier Länder – Mexiko, Brasilien, Kolumbien und Honduras – befinden sich unter den 15 gefährlichsten Ländern der Welt. Auch in Asien finden sich viele Länder auf dieser tragischen Liste, darunter die Philippinen mit mehr als 100 getöteten Journalisten seit Anfang 2003, Pakistan mit 93 und Indien mit 58.

„Amerika ist heute eindeutig der gefährlichste Kontinent der Welt für die Medien“, so RSF.