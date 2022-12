Auch Albanien bestellt türkische Kampfdrohne TB2 Bayraktar

Teilen

Tirana – Nachdem sich die Kampfdrohen der Türkei bei Einsätzen in Konflikten in Syrien, Libyen und Berg-Karabach als wirksam erwiesen haben, zeigen immer mehr Staaten Interesse an den unbemannten Luftfahrzeugen (unmanned aerial vehicle, UAV) aus türkischer Rüstungsschmiede.

Der erfolgreiche türkische Drohnenhersteller Baykar hat am Dienstag einen Exportvertrag mit Albanien unterzeichnet. „Wir haben einen Exportvertrag für die bewaffnete Drohne Bayraktar TB2 mit Albanien unterzeichnet“, teilte Baykar Technologies auf Twitter mit.

Die Zahl der Länder, in die die türkische Kampfdrohne Bayraktar TB2 exportiert wird, ist nach Angaben des Unternehmens auf 27 angestiegen. Dieses Modell erfreut sich zunehmender Beliebtheit, nachdem es von den ukrainischen Streitkräften gegen russische Eindringlinge eingesetzt wurde.

Der albanische Premierminister Edi Rama sagte, die unbemannten Luftfahrzeuge (UAVs) würden bewaffnet und kampfbereit sein, was „hoffentlich jedoch nie nötig sein“ werde.

Sie sollen auch zur Überwachung des Landes auf Drogenanbau, Brände, Überschwemmungen und terroristische Aktivitäten eingesetzt werden. Auch Serbien hat bereits Drohnen des türkischen Herstellers in seinem Inventar.

Das Unternehmen Bayraktar wird 30 Angehörige des albanischen Militärs in Luftkontrolle und -betrieb ausbilden. Sie werden vom Luftwaffenstützpunkt Kucova aus operieren, der 80 Kilometer südlich der Hauptstadt Tirana liegt. Der Luftwaffenstützpunkt wird derzeit renoviert, um NATO-Luftversorgungsoperationen, logistische Unterstützung, Luftpolizei, Ausbildung und Übungen zu unterstützen.

Arnavutluk ile #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesi imzaladık. 🇹🇷 🇦🇱 Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilecek ülke sayımız 27 oldu. We signed an export contract for the #BayraktarTB2 armed UAV with Albania. 🇹🇷 🇦🇱#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/ZlPX0MegCC — BAYKAR (@BaykarTech) December 20, 2022

Türkische Angriffsdrohnen

Die Türkei hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der führenden Länder bei der Herstellung von Kampfdrohnen entwickelt. Erfolgreichen Einsätzen in Kriegsgebieten wie Libyen. Syrien oder Aserbaidschan folgend, sind die weltweiten Auftragseingänge in die Höhe geschnellt. Die Ukraine gehört seit Jahren zu den größten Bestellern der Drohnen.

Die türkische Kampfdrohne ist billig und zuverlässig und hat das Blatt des Krieges in Syrien, Libyen und im Kaukasus gewendet. Der Bayraktar TB2 wird auch zugeschrieben, dass sie der Ukraine geholfen hat, den russischen Vormarsch auf Kiew aufzuhalten, dass sie an der Rückeroberung der strategisch wichtigen Schlangeninsel beteiligt war und dass sie den Kreuzer Moskwa, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, versenkt hat.

