Das erste unbemannte Kampfflugzeug der Türkei, Bayraktar Kızılelma, hat am Sonntag seinen ersten Rolltest erfolgreich abgeschlossen.

Tekirdag – Während die Verhandlungen über die Verkäufe des US-Jets F-16 an die Türkei noch laufen, hat das erste unbemannte Kampfflugzeug der Türkei, Bayraktar Kızılelma, am Sonntag seinen ersten Rolltest erfolgreich abgeschlossen.

Die Tests fanden unter der Leitung von Selçuk Bayraktar, Vorstandsvorsitzender der türkischen Rüstungsschmiede Baykar, statt. Somit kam der Kampfjet seinem für das kommende Jahr geplanten Erstfluges einen Schritt näher.

Die ersten Bewertungen von Experten deuten darauf hin, dass Kizilelma das Potenzial hat, die türkische Kampfjettechnologie in die sechste Generation zu führen und Länder wie die USA und Russland zu übertreffen.

Laut Experten wird Baykar mit Kızılelma, wie zuvor auch mit der Kampfdrohne TB2, das Schlachtfeld revolutionieren. Der unbemannte Kampfjet wurde entwickelt, um auf Schiffen mit kurzer Landebahn landen und starten zu können. Hierduch werde der Jet eine wichtige Rolle bei Überseemissionen spielen.

Im Gegensatz zu Drohnen oder bemannten Kampfflugzeugen, werde Kızılelma, ein düsengetriebenes Überschallflugzeug mit integrierter Tarnkappenfunktion, imstande sein, sehr aggressive Manöver und Luftämpfe durchzuführen. Das unbemannte Kampflugzeug soll viele Facetten moderner Kampflugzeuge abdecken, einschließlich Luft-Luft-Kämpfe, Bodenangriffe und allgemeiner Aufklärung.

Während das türkische Flugzeug der 5. Generation mit dem vorläufigen Namen TF-X einen wichtigen Meilenstein in der Kategorie der bemannten Kampfjets darstellt, ist Bayraktar Kizilelma ein weiteres technologisches Wunderwerk, das die Messlatte im Bereich der unbemannten Flugzeuge noch höher legt. Seine Tarnkappeneigenschaften, eine Nutzlastkapazität von mehr als 1500 kg, eine Geschwindigkeit von 0,9 Mach (für den ersten Typ namens Kizilelma-A) und Turboprop-Triebwerke unterscheiden es von anderen Drohnen. Der in der Türkei ansässige Verteidigungsexperte Muhammad Walid ist der Ansicht, dass die Bayraktar Kizilelma möglicherweise die Aufgaben der US-amerikanischen F-16 übernehmen und eine große Bedrohung für die gegnerischen Kampfflugzeuge darstellen könnte.

„Anstatt eine weitere F-16 zu kaufen, kann die Türkei bis zu vier Kizilelma-Drohnen zum gleichen Preis erwerben und sie in den feindlichen Luftraum einfliegen“, sagt Walid gegenüber TRT World. Außerdem, so Walid, würden die Stealth-Eigenschaften der Kizilelma und ihre Fähigkeit, in einer Höhe von 55.000 Fuß zu fliegen, ihr eine Luftüberlegenheit verschaffen und es ihr ermöglichen, tief im feindlichen Gebiet zu operieren.

