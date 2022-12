Aserbaidschan unterzeichnet Energieabkommen mit EU-Ländern

Bukarest – Die Staats- und Regierungschefs Aserbaidschans, Georgiens, Ungarns und Rumäniens haben am Samstag in Bukarest ein Abkommen über den Bau eines Unterwasserkabels unter dem Schwarzen Meer unterzeichnet. Das fast 1.200 Kilometer lange Kabel von Aserbaidschan nach Rumänien wird aserbaidschanische Energie für den Rest des Kontinents liefern.

Das Projekt könnte zu einer neuen Energiequelle für die Europäische Union werden, die ihre Abhängigkeit von russischer Energie verringern will. Sie wird auch den Moldawiern und Ukrainern zugute kommen, die ihre Energiesicherheit durch Russlands Lieferunterbrechungen und die Bombardierung wichtiger Infrastrukturen gefährdet sehen.

„Angesichts des aktuellen Sicherheitskontextes, der durch die militärische Aggression gegen die Ukraine geprägt ist, müssen wir besser zusammenarbeiten und mehr Solidarität zeigen, um gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen“, sagte der rumänische Präsident Klaus Iohannis auf dem Treffen, an dem auch die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen teilnahm.

„Unsere Zusammenarbeit im Energiebereich ist eine Reaktion auf einen strategischen Anstoß. Sie wird unsere Widerstandsfähigkeit im Energiebereich erhöhen und die Diversifizierung der Versorgungs- und Transportwege sicherstellen. Sie ist angesichts der steigenden Energienachfrage in Europa marktgesteuert“, sagte Iohannis weiter.

„Seit Beginn des russischen Krieges haben wir beschlossen, uns von den russischen fossilen Brennstoffen zu verabschieden und unsere Optionen auf verlässliche Partner im Energiebereich, wie die an diesem Tisch Anwesenden, zu erweitern. Und das funktioniert“, sagte Ursula von der Leyen.

Von der Leyen fügte hinzu, dass das Projekt „Georgien, einem Land mit europäischem Schicksal, erhebliche Vorteile bringen könnte“.

„Es könnte das Land zu einem Stromdrehkreuz machen und es in den EU-Strommarkt integrieren“, sagte sie. „Das Kabel unter dem Schwarzen Meer könnte Strom zu unseren Nachbarn in Moldawien und auf dem Westbalkan und natürlich in die Ukraine leiten.“

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der von allen EU-Staats- und Regierungschefs die besten Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin unterhält, lobte das Projekt und stellte fest, dass „die Zeiten der billigen Rohstoffimporte aus Russland vorbei sind“.

„Wir wollen Wirtschaftswachstum und Sicherheit“, sagte Orban. „Wir sind hier zusammen, weil wir uns darauf geeinigt haben, neue Energiequellen für Europa zu erschließen“.

Auch der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev begrüßte die Initiative als „eine neue ‚Brücke‘ von Aserbaidschan nach Europa“.

The two shores of the Black Sea have never been closer.

I’m glad the 🇷🇴🇭🇺🇬🇪🇦🇿 energy agreement puts such a strong emphasis on renewables.

Now we build stronger electricity interconnections ↓ https://t.co/EjE9mt2hL5

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2022