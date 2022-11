Ukraine: Säugling bei russischem Raketenangriff getötet

Kiew – Bei einem russischen Raketenangriff wurde ukrainischen Angaben zufolge auch die Entbindungsstation eines Krankenhauses getroffen. Dabei starb ein Neugeborenes.

„In der Nacht haben russische Monster riesige Raketen auf die kleine Entbindungsstation des Krankenhauses in Vilniansk abgefeuert. Trauer überwältigt unsere Herzen – ein Baby wurde getötet, das gerade das Licht der Welt erblickt hatte. Retter arbeiten vor Ort“, sagte der Regionalgouverneur Oleksandr Starukh auf Telegram. Die Mutter des Babys und ein Arzt wurden lebend aus den Trümmern gezogen.

Der staatliche Rettungsdienst sagte zunächst, ein Baby sei getötet worden und eine junge Mutter und ein Arzt seien aus den Trümmern gezogen worden und sie seien zu diesem Zeitpunkt die einzigen Personen auf der Station gewesen. Der Dienst gab in einem Folgebeitrag auf Telegram an, dass die gerettete Frau die Mutter des Neugeborenen war.

Es hieß, das zweistöckige Gebäude sei zerstört worden. Vilnjansk liegt im von der Ukraine kontrollierten Norden der Region Saporischschja und etwa 500 Kilometer südöstlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Andere Teile von Saporischschja sind in russischer Hand und es ist eine von vier ukrainischen Regionen, die Russland im September nach international verurteilten Scheinreferenden illegal annektiert hat.

#russian terrorists shelled #Vilniansk in #Zaporizhzhia region. Maternity ward was destroyed on the territory of local hospital. A woman with a newborn baby&a doctor were found under the rubble. The woman&the doctor survived, but the baby died. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/I4Q0mpPp0m

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 23, 2022