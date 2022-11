Mudschahid äußerte auch die Hoffnung, dass die Reise ein neues Kapitel in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Afghanistan und der Türkei aufschlagen wird.

Afghanistan Taliban-Sprecher preist Reise in die Türkei

Kabul – Zabiullah Mudschahid, Stellvertretender Minister für Information und Kultur von Afghanistan, hat seine Reise in die Türkei als neues Kapitel der Wirtschaftsbeziehungen mit der Welt gepriesen.

Auf einer Pressekonferenz am Samstag in Kabul sagte Mudschahid, dass er während seines Aufenthalts in der Türkei mit türkischen Regierungsvertretern, Gelehrten aus islamischen Ländern, afghanischen Einwanderern sowie mit afghanischen und ausländischen Investoren zusammentraf und Gespräche führte.

Mudschahid äußerte auch die Hoffnung, dass die Reise ein neues Kapitel in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Afghanistan und der Türkei aufschlagen wird.

„Diese Reise wird ein Weg für Afghanistan sein, um mehr Kooperationen aus verschiedenen Ländern, insbesondere aus der Türkei, in verschiedenen Sektoren zu gewinnen“, sagte Mudschahid.

Gespräche mit Washington werden fortgeführt

Mudschahid erklärte zudem, dass die Gespräche zwischen Kabul und Washington in Doha fortgesetzt würden.

Zum Plan des US-Sondergesandten für Afghanistan, Thomas West, für einen nationalen politischen Dialog sagte Mudschahid, das Islamische Emirat habe eine entsprechende Kontaktkommission eingerichtet.

„Wir begrüßen die Erklärungen amerikanischer Beamter zur Schaffung eines nationalen Dialogs, aber das Islamische Emirat hat seinen Teil dazu bereits beigetragen“, sagte er.

„Wir haben eine Kontaktkommission eingerichtet, die, wenn jemand in das Land zurückkehren möchte, den Weg für seine Rückkehr ebnen wird“, fügte er hinzu.

Darüber hinaus erklärte er, dass die Bemühungen zur Beendigung der Übergangsregierung im Gange seien, und äußerte die Hoffnung, dass sie bald zu einem Abschluss kämen, damit die IEA offiziell als rechtmäßige Regierung anerkannt werden könne.

„Wir tun unser Bestes, um die neue Regierung aus dem Status einer Übergangsregierung herauszubringen“, sagte er.

Afghanistan strebe diplomatische Beziehungen mit der ganzen Welt an. Die internationale Gemeinschaft dürfe die Errungenschaften Afghanistans in verschiedenen Bereichen nicht ignorieren.

Die Taliban übernahmen am 15. August vergangenen Jahres die Kontrolle über die afghanische Hauptstadt Kabul, als die vom Westen unterstützte Regierung des Landes zerfiel, und beendeten damit 20 Jahre Krieg inmitten von Ängsten vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch und weit verbreitetem Hunger.

