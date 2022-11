Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Freitag NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Istanbul empfangen.

Stoltenberg in Istanbul

Stoltenberg in Istanbul NATO und Türkei vereinbaren Unterstützung der Ukraine

Teilen

Istanbul – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Freitag NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Istanbul empfangen.

Nach dem Treffen lobte Stoltenberg die Rolle der Türkei bei der Wiederaufnahme des Schwarzmeergetreidehandels.

Die NATO und die Türkei sind sich einig, dass es „wichtig ist, die Ukraine zu unterstützen, um diesen Angriffskrieg Russlands zu beenden“, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu sagte er am Samstag: „Ich habe Erdogan und die Türkei für das gelobt, was sie getan haben, sowohl für die Unterstützung der Ukraine als auch für die Erleichterung des Abkommens, das den Export von Getreide aus der Ukraine ermöglicht.“

„Dies ist wichtig für die ganze Welt, insbesondere für die arme Welt, und hilft, die Lebensmittelpreise zu senken. Die Türkei hat eine Schlüsselrolle dabei gespielt, dies zu ermöglichen“, so Stoltenberg weiter.

Stoltenberg wies erneut darauf hin, dass der Ukraine-Konflikt ein „Krieg der Wahl“ sei.

„Das ist Russland, Präsident Wladimir Putin, der in ein anderes Land einmarschiert … Wir müssen verstehen, dass Präsident Putin diesen Krieg begonnen hat. Dies ist ein Krieg der Wahl, und er kann diesen Krieg morgen beenden“, zitiert Anadolu den NATO-Chef.

Stoltenberg betonte das „Recht der Ukraine, sich zu verteidigen“ und ihr Territorium zurückzuerobern: „Wenn Präsident Putin und Russland aufhören zu kämpfen, dann werden wir Frieden haben. Wenn Präsident (Wolodymyr) Selenski und die Ukraine aufhören zu kämpfen, dann wird die Ukraine aufhören, als unabhängige und souveräne Nation zu existieren“.

Er sagte, die internationale Gemeinschaft habe die „Verantwortung, die Ukraine zu unterstützen, damit sie sich selbst verteidigen kann“.

„Natürlich glaube ich, dass ich hoffe, dass dieser Krieg auch irgendwann am Verhandlungstisch beendet wird. Aber wir wissen auch, dass das, was die Ukraine am Verhandlungstisch erreichen kann, absolut von der Stärke auf dem Schlachtfeld abhängt“, fügte er hinzu.

„Wenn wir also wollen, dass sich die Ukraine als souveräne, unabhängige Nation durchsetzt, dann müssen wir die Ukraine militärisch unterstützen, um ihre Position zu stärken und die Wahrscheinlichkeit eines für die Ukraine akzeptablen Verhandlungsergebnisses zu maximieren.“

Stoltenberg kritisierte auch die „rücksichtslose“ und „gefährliche nukleare Rhetorik“ Russlands.

„Russland muss verstehen, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und … schwerwiegende Folgen für Russland haben wird“, betonte er.

„Wir haben auch über den Abschluss der #NATO-Mitgliedschaft von #Finnland und #Schweden gesprochen, die unser Bündnis stärken wird“, schrieb er auf Twitter.

Am Donnerstag traf der NATO-Generalsekretär zu einem dreitägigen Besuch in der Türkei ein, bei dem es vor allem um die Verlängerung des Istanbuler Getreideabkommens und die NATO-Beitrittsgesuche Schwedens und Finnlands gehen soll.

Stoltenberg traf am Donnerstag in Istanbul auch mit dem türkischen Außenminister Mevlut Cavusoglu zusammen.

Auch interessant

– Getreidelieferungen –

Erdogan überredet Putin zu Fortführung des Getreide-Deals

Moskau hatte nach einem Drohnenangriff auf seine Schwarzmeerflotte am Samstag seine Teilnahme am Abkommen zum Export von ukrainischen Getreide ausgesetzt.