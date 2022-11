Erdogan will Beziehungen zu Syrien und Ägypten normalisieren

Teilen

Konya – Im Zuge einer neuen Strategie zur Verbesserung der Beziehungen zu einstigen Gegnern wie Israel, Saudi-Arabien oder Ägypten, hat der türkische Präsident auch eine Wiederannäherung an Syrien angedeutet.

„So wie die Beziehungen zwischen der Türkei und Ägypten Gestalt annehmen, können die Beziehungen zu Syrien in der nächsten Zeit den gleichen Weg gehen“, so Recep Tayyip Erdogan in der zentraltürkischen Stadt Konya am Montag. Es gebe in der Politik keinen Platz für Ressentiments oder Bitterkeit. Die Türkei hatte die diplomatischen Beziehungen zu Damaskus während des 11-jährigen Konflikts in der Region abgebrochen. Trotz des fehlenden Kontakts zwischen Erdogan und Assad haben die Spionagechefs der beiden Länder Kontakte gepflegt.

In Bezug auf sein jüngstes Treffen mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah El-Sisi in Katar sagte Erdogan, „El-Sisi war sehr zufrieden mit diesem Treffen“. Der türkische Staatschef hoffe, dass der Normalisierungsprozess mit Ägypten auf Ministerebene fortgesetzt werde.

