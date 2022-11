CHP-Chefin Kaftancıoglu sieht gute Chancen für ihre Partei

Teilen

Istanbul – Die größte Oppositionspartei der Türkei, CHP, galt lange Zeit als eine elitistische Partei einer oft wohlhabenden, gebildeten und religionsfeindlichen Oberschicht, die auf den Rest der Bevölkerung von oben herabschaute. Aus diesem Grund kam sie bei Wahlen auch selten über ein 20-Prozent-Ergebnis hinaus. Ihre Anhängerschaft befand sich zum größten Teil in den städtischen Gebieten.

Um bei den Kommunalwahlen 2019 breitere Bevölkerungsschichten anzusprechen, entschied sich CHP für eine brandneue Kommunikationsstrategie. Der Wandel in der Kommunikation mit den Bürgern zahlte sich damals aus, vor allem in den großen Städten wie Istanbul und Ankara, die nach jahrzehntelanger Herrschaft der regierenden AKP an die CHP gefallen waren.

„Die CHP wird die Partei der armen Leute sein. Die neuen Bürgermeister werden sich auf die ärmsten Bezirke und Dörfer konzentrieren, in denen sie im Vergleich zu den Kandidaten der AK-Partei nicht genügend Stimmen erhalten haben“. so Ates Ilyas Bassoy, Experte für politische Kommunikation, in einem Interview mit Euronews.

„Die Bürger wissen, dass diese Regierung [AKP] es nicht geschafft hat, ihnen zu helfen. Aber sie waren auch skeptisch, was die Fähigkeit der CHP zum Regieren angeht. Doch in letzter Zeit haben die Menschen begonnen zu sehen, dass ihre Probleme mit einer CHP-Regierung gelöst werden können“, sagt Canan Kaftancıoglu, die de facto Chefin der Istanbuler Organisation der größten Oppositionspartei in einem Gespräch mit Bianet.

Mit Blick auf die nächsten Wahlen konzentriert sich die Oppositionspartei auf einen weiteren Sieg in Istanbul.

Um dies zu erreichen, hat Kaftancıoglu die Parteitaktik neu kalibriert. Die Bürger sollen davon überzeugt werden, dass die CHP nationale Probleme angehen kann und gleichzeitig Frauen und junge Wähler anspricht. Entscheidend ist, dass die CHP jetzt über Vorteile verfügt, die ihr im letzten Wahlzyklus fehlten: die Ressourcen und die Reichweite der Istanbuler Stadtverwaltung (İBB).

„Wir, die CHP, haben uns in der Vergangenheit den Bürgern nicht erklärt“, sagte sie. „Während wir das nicht getan haben, hat die AKP ein falsches Bild der CHP geschaffen. Heute versuchen wir, diese Fehler auszugleichen und zum Erzähler unserer eigenen Geschichte zu werden. Das ist ein großer Paradigmenwechsel, und wir sehen viele Auswirkungen davon.“

Kaftancıoğlu sagte, dass die Parteimitglieder bis zur ersten Oktoberwoche mehr als die Hälfte der 4,5 Millionen Haushalte in İstanbul im Rahmen ihrer Kampagne „80 Günde Devr-i Alem“, benannt nach dem Buch von Jules Verne „In achtzig Tagen um die Welt“, besucht hätten.

Ein Zielgebiet war unter anderem der Istanbuler Schwarzmeerbezirk Arnavutköy, den der AKP-Bürgermeisterkandidat für 2019, Binali Yıldırım, mit einem seiner größten Vorsprünge vor dem derzeitigen Bürgermeister der Stadt, Ekrem İmamoğlu, gewonnen hat. Bei den vergangenen Parlamentswahlen hatte die CHP in Arnavutköy mit ihren mehr als 300.000 Einwohnern auf Bezirksebene mit die niedrigsten Stimmanteile, berichtet Bianet weiter.

Als Reaktion darauf eröffnete die İBB im September dieses Jahres eine Freizeiteinrichtung mit dem Namen Arnavutköy Yaşam Merkezi.

„Dies ist einer der Bezirke, in denen wir die wenigsten Stimmen erhalten haben“, sagte Bürgermeister İmamoğlu bei der Eröffnungsfeier der Einrichtung. „Aber deshalb bemühen wir uns noch mehr, in solchen Regionen zu zeigen, was wir tun wollen und wer wir sind.“

Das Zentrum beherbergt Sport- und Kulturhallen für Kinder und Studenten, eine Bibliothek, ein Behindertenzentrum und gastronomische Einrichtungen, die erschwingliche Speisen und Getränke anbieten. Es wird häufig von Teenagern, Kindern und ihren Familien besucht. In der Bibliothek machen einige Schüler ihre Hausaufgaben, andere suchen sich Bücher für zu Hause aus oder lesen Zeitschriften.

„Mit Hilfe der Stadtverwaltung versuchen wir, den Wählern hier zu zeigen, dass sie ein besseres Leben verdienen“, sagte Özlem Kutbay, die Bezirksvorsitzende der CHP in Arnavutköy. „Wenn sie sehen, was möglich ist, wenden sie sich uns zu.“

Laut Kutbay, die erst vor wenigen Jahren der CHP beigetreten ist, sieht die Regierungspartei Arnavutköy als ihre Festung in Bezug auf die Wählerstimmen an, aber die Bürger sind bereit für eine Veränderung und „wir sollten auch die alte Ce-Ha-Pe-Mentalität ändern“, sagte sie und bezog sich dabei auf den langjährigen elitären Ruf ihrer Partei, auf das Volk herabzuschauen, anstatt ihm zuzuhören.

„Unser Parteivorsitzender, Herr [Kemal] Kılıçdaroğlu, rät uns, die Menschen zu umarmen, und wir haben gesehen, was passiert, wenn wir das während der Wahlkampagne von İmamoğlu tun“, sagte Kutbay. „Das ist es, was wir hier zu tun versuchen.“

Sie fügte hinzu, dass die Mitglieder des CHP-Ortsverbands Arnavutköy regelmäßig Frauen in ihren Häusern besuchen, İBB-Pakete für Neugeborene an junge Mütter verteilen, kulturelle Möglichkeiten für die Jugend schaffen und Reinigungs- und Malerdienste für Schulen und Moscheen anbieten.

Durbaba Kurucay, CHP-Bildungssekretär im Bezirk, erklärte gegenüber Turkey Recap, dass ihnen in den vergangenen Jahren bei Hausbesuchen die Türen verschlossen wurden und die Feindseligkeit gegenüber der CHP spürbar war oder sogar noch schlimmer, da Parteimitglieder bei mindestens einer Gelegenheit mit Müll beworfen wurden.

Die aktuelle Situation sieht ganz anders aus. Als sie durch das Freizeitzentrum ging, begrüßten viele Menschen Kutbay und andere CHP-Vertreter, die mehrere Teeangebote höflich ablehnten und versprachen, später wiederzukommen.

„Es ist für mich immer noch überraschend zu sehen, wie sich die Einstellung der Menschen geändert hat, als wir unsere eigene geändert haben“, sagte Kurucay.

Kaftancıoglu führt diese Änderung der Einstellung auf den Parteivorsitzenden zurück.

„Mit der Machtübernahme von Kılıçdaroğlu begann für die CHP eine Zeit, in der Politik nicht mehr gemacht wurde, um eine politische Konsolidierung zu erreichen, sondern um sich mit der Gesellschaft zu versöhnen“, erklärt Kaftancioglu.

Kaftancıoglu kann bei den nächsten Wahlen nicht kandidieren, nachdem sie unter anderem wegen Beleidigung des Präsidenten mit einem Politikverbot belegt wurde, spielt aber eine wichtige Rolle in der Wahlkampfstrategie der CHP.

Zum Thema

– Türkei –

Wahlen: Kilicdaroglu rechnet mit Sieg der CHP

Oppositionspolitiker Kemal Kilicdaroglu sagte in einem TV-Interview, dass sie bei den kommenden Wahlen gewinnen und die „derzeitige Regierung stürzen“ werden.