Türkische Wirtschaft Auch Moody’s hebt Wachstumsprognose für die Türkei an

New York – Nach der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) hat auch die renommierte internationale Ratingagentur Moody’s am Donnerstag ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum der Türkei in diesem Jahr zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate nach oben korrigiert.

Damit folgt die Moody’s mehreren internationalen Finanzorganisationen, die ihre Prognosen für die Türkei ebenfalls nach oben korrigiert haben, nachdem das Wachstum im zweiten Quartal stärker als erwartet ausgefallen ist.

Die jüngste Schätzung stellt eine Aufwärtskorrektur gegenüber dem Bericht der Ratingagentur von Ende August dar, als sie ihre Prognose für 2022 von 3,5 Prozent auf 4,5 Prozent anhob.

Offiziellen Daten zufolge wuchs die Wirtschaft zwischen Juli und September im Jahresvergleich um 7,6 Prozent, was auf eine starke Binnennachfrage und Exporte zurückzuführen ist.

Auch die OECD hatte im September, nach der Anhebung im Juni, erneut die Wachstumsprognose für die Türkei für das Jahr 2022 von zuvor 3,7 Prozent auf 5,4 Prozent angehoben.

