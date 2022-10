Im März 2021 wurden sich in Deutschland die Bundesländer endlich über einen neuen Glücksspielstaatsvertrag einig, der am 1. Juli 2021 in Kraft trat.

Glücksspiel Seriös und sicher spielen – in Casinos ohne deutsche Lizenz

Teilen

Im März 2021 wurden sich in Deutschland die Bundesländer endlich über einen neuen Glücksspielstaatsvertrag einig, der am 1. Juli 2021 in Kraft trat. Seriöse Anbieter sind den deutschen Spielern ebenso wichtig wie Legalität.

Der neue Vertrag beinhaltet alle Bedingungen sowohl für Sportwetten als auch Online Casinos. Strenge Vorgaben der Anbieter von Online Casinos garantieren für Legalität. Unter deutschen Spielern sind diese Online Casinos unter dem Begriff „Casino ohne Lizenz“ bekannt. Doch entspricht dieser Begriff nicht ganz den Fakten. Diese Casinos besitzen Lizenzen aus dem Ausland, nur keine deutsche Lizenz.

Sind Casinos ohne deutsche Lizenz legal?

Casinos ohne deutsche Lizenzen können in der Regel Betriebszertifikate der Malta Gaming Authority (MGA) oder eine Curacao Gaming Lizenz der dortigen Glücksspielbehörden nachweisen. Diese Casinos sind unbedenklich auch für Spieler aus Deutschland nutzbar.

Darüber hinaus existieren Online Casinos im britischen Überseegebiet Gibraltar und Großbritannien mit Lizenzen der britischen Kommission, die aktuell jedoch nicht mehr für deutsche Spieler zugänglich sind. Diese Online Casinos sind nur noch für Spieler aus Großbritannien zugänglich. Auch die Schweiz und Schweden verfügen über eigene Lizenzen, doch ebenfalls mit strenger Überwachung.

Die Vorteile von Casinos ohne deutsche Lizenz

Während deutsche Casino Anbieter nur Spielautomaten anbieten, findet der Spieler beim Casino ohne deutsche Lizenz auch Slots, Jackpots, Megaways, Tischspiele/ Live Games, Live Casino und Gameshows. Auszahlungen funktionieren dort schneller, während der Spieler in Casinos mit deutscher Lizenz eine aufwendige Verifizierung benötigt.

Bei Casinos mit Curacao Gaming Lizenz existiert kein 1 Euro Limit pro Spiel und keine Einzahlungsbeschränkung von monatlich 1000 Euro. Die meisten Casinos ohne deutsche Lizenz bieten zusätzlich die praktische Möglichkeit einer Zahlung mit Kryptowährungen.

Die Anbieter einer Curacao Gaming Lizenz stehen für zuverlässige Transaktionen und bieten strikte und feste Regeln. Dies ermöglicht den weltweit immer mehr werdenden Interessenten seriöses und legales Spielen. Online Casinos ohne deutsche Lizenzen stehen am Computer oder am Smartphone, mit oder ohne App zur Verfügung – auch den Spielern in Deutschland.

Geldtransfers im Online Casino sind komfortabler!

Den Glücksspielern wird eine große Variante an Bezahlmöglichkeiten angeboten. Die Teilnehmer sollten sich, sofern sie nicht die Kreditkarte oder EC-Karte, sondern vorzugsweise digitale Zahlungsdienste nutzen, einen verlässlichen Anbieter suchen.

Zur Auswahl stehen Zahlungen mit Klarna, Trustly, Neteller, Skrill, Paysafe Card, Apple Pay, Paypal und Bitcoin. Den Vorteil, seine Bankdaten nicht angeben zu müssen, kann der Spieler in der realen Spielbank nicht nutzen. Aufgrund der Geldwäscheprüfung wird jedoch für die Auszahlung der Gewinne ein reales Bankkonto verlangt.

Die Nachteile der Casinos ohne deutsche Lizenz

Der Service am Telefon oder Live-Chat ist unter Umständen nur eingeschränkt erreichbar. Der Spieler findet nicht immer einen deutschsprachigen Kundenservice vor und der Schutz der Spieler ist eingeschränkt bezüglich der Haftbarkeit.

Was unterscheidet Casinos ohne deutsche Lizenz von Online Casinos mit deutscher Lizenz?

Im Vergleich dazu, besitzen legale deutsche Webseiten von Online Casinos die Lizenz des Bundeslandes Schleswig-Holstein, die nur den in diesem Bundesland wohnhaften Einwohnern zur Verfügung stehen.

Seit Oktober 2020 haben sich die Betreiber an strenge Auflagen zu halten und den Schutz der Spieler durch einen umfangreichen Punkte-Plan zu gewährleisten. Dazu zählen unter anderem monatliche Einzahlungslimits. Darüber hinaus sind die Casinos verpflichtet, regelmäßig Gewinn- und Verlust-Informationen herauszugeben.

Deshalb interessieren sich auch deutsche Spieler für den Glücksspiel-Markt im Ausland. Die EU ermöglichte durch Regelungen eine Ausweitung dieses Angebots. Casinos mit Auslandssitz bieten EU-weit den Spielern die Teilnahme an. Der deutsche Spieler kann deshalb – trotz rechtlicher Grauzone – legal spielen.

Online Casino-Plattformen mit Lizenzen aus Malta oder Curacao sind eine gute Wahl für deutsche Spieler, die einen seriösen und legalen Anbieter suchen. Die Lizenzierungsbehörden von Malta und Curacao achten streng darauf, dass der Anbieter seriös arbeitet – nur dann verleihen sie ihr Siegel. Dazu gehören Datensicherheit, reibungslose Geldtransfers und eine umfassende Information der Nutzer über alle Vorgänge.