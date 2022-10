Koranschrift auf einem Ball sorgt in Westthrakien für einen Skandal

In der nordostgriechischen Stadt Xanthi/ İskeçe hat ein Ball in einem Spielzeugladen für Ärger gesorgt, weil auf der Kugel in arabischer Sprache das Wort „Der heilige Koran“ („Kur’an-ı Kerim“) abgebildet war.

Wie die westthrakische Regionalzeitung „Gündem“ berichtet, hat der Verkauf des Fußballs zu Verärgerung und scharfen Reaktionen unter der türkisch-muslimischen Minderheit in Westthrakien geführt. In den sozialen Medien wurde ein Foto mit dem Ball geteilt. Der Mufti von İskeçe, Mustafa Trampa, beauftragte einen Rechtsanwalt, Kontakt zum Inhaber des Spielzeugladens aufzunehmen.

Mufti Mustafa Trampa: Abdruck auf dem Ball stellt eine Beleidigung dar

Der Religionsgelehrte Mustafa Trampa erklärte gegenüber der Zeitung Gündem:

„Dass auf einem Ball das Wort „Der heilige Koran“ abgedruckt wurde und es auch noch verkauft wird, ist auf keinem Fall akzeptabel. Als wir davon erfuhren, haben wir sofort gehandelt. Über einen Rechtsanwalt wurde mit dem Geschäft der Kontakt hergestellt. Die Ernsthaftigkeit der Lage wurde ihnen übermittelt. Wir haben ihnen erklärt, dass dies für die türkisch-muslimische Community eine Beleidigung darstellt und ein schwerer Fehler ist. Unsere Forderung war, den Ball in dem Geschäft in İskeçe und in anderen Geschäften aus dem Verkauf zu nehmen. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen das nötige Feingefühl haben und das tun, was erforderlich ist. Ich möchte hervorheben, dass sich ähnliche Dinge nicht wiederholen sollten.“

Scharfe Reaktionen von Bürgern

Zahlreiche Bürger sollen nach Bekanntwerden des Vorfalls mit dem Spielzeugladen in Kontakt getreten sein und einen Verkaufsstopp des beanstandeten Fußballs gefordert haben.

