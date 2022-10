Israel lobt Türkei als „wichtigen globalen Akteur“

Erdogan empfing am Donnerstag den israelischen Verteidigungsminister in Ankara. Dies ist der erste Besuch eines israelischen Verteidigungsministers seit 2010.

Teilen

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan empfing am Donnerstag den israelischen Verteidigungsminister in Ankara.

Dies ist der erste Besuch eines israelischen Verteidigungsministers seit 2010. Bei dem Treffen dankte Benny Gantz Erdogan für die Maßnahmen Ankaras zum Schutz israelischer Bürger vor Anschlägen, die der Iran in der Türkei geplant haben soll. Gantz kam in Ankara auch mit seinem türkischen Amtskollegen Hulusi Akar zusammen.

„In diesem Zusammenhang möchte ich Präsident Erdogan, Minister Akar und den beteiligten Sicherheitsbehörden für die lebensrettende Zusammenarbeit bei der Bekämpfung terroristischer Bedrohungen gegen israelische Bürger in der örtlichen jüdischen Gemeinde danken“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf einen Vorfall im Juni dieses Jahres, als zehn iranische Verdächtige, die Anschläge auf israelische Touristen in Istanbul geplant haben sollen, in einer gemeinsamen Operation des türkischen Geheimdienst MIT und der Polizei festgenommen wurden.

„Diese Aktion gegen den Terrorismus ist von großer Bedeutung für die Stärkung der Zusammenarbeit und die Erneuerung der offiziellen Sicherheitsbeziehungen zwischen unseren beiden Ländern“, sagte Gantz nach dem Treffen mit Erdogan.

Die Türkei und Israel seien zwei Länder „mit einem reichen historischen Hintergrund und einer vielversprechenden Zukunft“, sagte der israelische Verteidigungsminister und fügte hinzu, dass sein Land die Türkei als „einen wichtigen globalen Akteur“ betrachte.

Vor seiner Abreise aus Ankara am späten Donnerstag drückte Benny Gantz gegenüber Reportern seine Zufriedenheit über seinen Besuch in der Türkei aus und dankte dem türkischen Präsidenten und Verteidigungsminister Hulusi Akar für den „herzlichen Empfang“, den er erhalten habe.

Die Türkei und Israel haben „viele sicherheitspolitische Herausforderungen zu bewältigen“, sagte er.

„Die Wiederherstellung der Verteidigungsbeziehungen zwischen unseren Ländern trägt zur Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten bei und ergänzt die positiven Trends, die wir bereits als Ergebnis des Abraham-Abkommens sehen“, sagte Gantz und bezog sich dabei auf die Normalisierungsabkommen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten seit Herbst 2020.

Gantz sagte, er habe seinen Stab gebeten, den Prozess der Wiederaufnahme der Arbeitsbeziehungen mit der Türkei einzuleiten.

„Wie bei unseren Treffen vereinbart, habe ich meinen Stab angewiesen, die für die Wiederaufnahme der Arbeitsbeziehungen erforderlichen Verfahren einzuleiten“, sagte Gantz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Akar.

„Wir begrüßen die Wiederaufnahme der Verteidigungsbeziehungen zwischen unseren Ländern als wichtigen Schritt zur Zusammenarbeit bei der Förderung von Frieden und Stabilität in der Region“, twitterte Gantz nach dem Treffen.

סיימתי כעת פגישה ארוכה וטובה עם שר ההגנה הטורקי, חולוסי אקאר, במשרד ההגנה באנקרה. בפגישה, אליה הצטרף מנכ“ל משרד הביטחון אלוף במיל‘ אמיר אשל, סיכמנו על חיזוק יחסי הביטחון הרשמיים בין המדינות, לאחר עשור. pic.twitter.com/IUFCu6t5ce — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) October 27, 2022

Türkei und Israel wollen gemeinsam Frieden schaffen

Im März dieses Jahres traf Staatspräsident Isaac Herzog mit Erdogan zusammen, dem ersten Besuch eines israelischen Staatsoberhaupts in der Türkei seit 2008. „Als Politiker sind wir nicht dazu da, um zu kämpfen, sondern um Frieden zu schaffen“, so Erdogan damals.

Herzog nannte das Treffen einen „Wendepunkt in den israelisch-türkischen Beziehungen“. Man werde nicht immer einer Meinung sein, aber er erwarte, dass sich Israel und die Türkei zum Wohle aller Völker gemeinsam für die „Stabilität, den Wohlstand, den Frieden und die Sicherheit“ in der Region einsetzen. „Gute nachbarschaftliche Beziehungen im östlichen Mittelmeerraum sind für uns alle wichtig“, erklärte Herzog.

„Ich danke Präsident Erdogan für diesen herzlichen Empfang im Präsidialkomplex. Ich bin der festen Überzeugung, dass alle Völker, Religionen und Staaten in unserer Region in Frieden leben können und sollten, und dass Partnerschaften Segen und Wohlstand für uns alle bringen werden“, so der israelische Staatschef in einem Tweet.

Erdogan erklärte, dass das gemeinsame Ziel der Türkei und Israels die Wiederbelebung des bilateralen politischen Dialogs auf der Grundlage gemeinsamer Interessen sei. Der historische Besuch werde einen „neuen Wendepunkt“ in den Beziehungen darstellen, sagte Erdogan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz.

„Unser gemeinsames Ziel mit Israel ist die Wiederbelebung des politischen Dialogs zwischen unseren Ländern auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und der Achtung der gegenseitigen Empfindlichkeiten“, sagte er.

Erdogan:

„Es liegt in unserer Hand, in unserer Region eine Friedenskultur, Wohlstand und ein gemeinsames Zusammenleben zu schaffen“.

Es liege an beiden Seiten, damit in der Region eine Friedenskultur, Wohlstand und ein gemeinsames Zusammenleben gelinge. Erdogan bedankte sich für den Besuch seines israelischen Amtskollegen in der Türkei und erklärte, die Stärkung der Beziehungen zu Israel sei von großer Bedeutung für die regionale Stabilität und den Frieden sowie für die beiden Länder. Der türkische Staatschef wies seinen israelischen Amtskollegen auch darauf hin, wie wichtig es ist, die Spannungen in der Region abzubauen und die Vision einer Zwei-Staaten-Lösung zu bewahren.

Wiedereinsetzung der Botschafter

Im August vereinbarten der israelische Premierminister Yair Lapid und Erdogan die Wiedereinsetzung ihrer jeweiligen Botschafter und Generalkonsuln und damit die Wiederherstellung uneingeschränkter diplomatischer Beziehungen, nachdem sie diese nach der Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA im Jahr 2018 abgezogen hatten.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel erreichten 2010 ihren Tiefpunkt, als die israelische Marine ein türkisches Hilfsschiff, die Mavi Marmara, überfiel, das auf dem Weg war, humanitäre Hilfe in den blockierten Gaza-Streifen zu liefern. Bei dem Überfall wurden 10 Aktivisten getötet. Das Ereignis löste eine beispiellose Krise in den türkisch-israelischen Beziehungen aus, die seit Jahrzehnten friedlich verlaufen waren. Beide Länder riefen nach dem Vorfall sogar ihre diplomatischen Gesandten zurück.

Zum Thema

– Türkisch-israelische Beziehungen –

Türkei und Israel wollen Beziehungen weiter stärken

Israel will seine Beziehungen zur Türkei intensivieren, sagte die israelische Wirtschaftsministerin Orna Barbivai der türkischen Tageszeitung Milliyet.