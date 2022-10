In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 sind die Immobilienverkäufe in der Türkei an russische Staatsbürger gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um fast 200 Prozent gestiegen.

Istanbul – In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 sind die Immobilienverkäufe in der Türkei an russische Staatsbürger gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um fast 200 Prozent gestiegen.

Offiziellen Angaben zufolge kauften Russen im Zeitraum von Januar bis September 9.311 Häuser, was zu den Auswirkungen des russisch-ukrainischen Krieges zählt.

Wie Daily Sabah unter Berufung auf offizielle Angaben berichtet, stieg die Gesamtzahl der Wohnungsverkäufe an Ausländer im ganzen Land in den ersten neun Monaten um 32,5 Prozent auf Jahresbasis und erreichte 49.644, wie die Daten des türkischen Statistikinstituts (TurkStat) zeigen.

Die Provinz mit den meisten Wohnungsverkäufen war Istanbul mit 19.594 Einheiten. Ungefähr 40 von 100 Häusern, die landesweit an Ausländer verkauft wurden, stammen aus der Millionenmetropole.

Auf Istanbul folgten die Mittelmeerstadt Antalya mit 14.656 Einheiten, das südliche Mersin mit 2.596, die Hauptstadt Ankara mit 2.295, das nordwestliche Bursa mit 1.532, das nordwestliche Yalova mit 1.375 und das westliche Sakarya mit 1.054, berichtet Daily Sabah weiter. Der westtürkische Izmir und die Schwarzmeerprovinzen Samsun und Trabzon waren ebenfalls unter den Top 10.

Seit März ist die Zahl der von russischen und ukrainischen Bürgern gekauften Wohnungen rapide gestiegen. Die Zahl der von Ukrainern gekauften Häuser stieg ebenfalls um 125 Prozent auf 1.775.

In den ersten neun Monaten des Jahres kauften Iraner 6.540 Einheiten, gefolgt von Irakern mit 5.255, deutschen Staatsbürgern mit 2.058, Kasachen mit 2.045, Afghanen mit 1.487, Kuwaitis mit 1.318, Jemeniten mit 1.045 und Amerikanern mit 1.032.

