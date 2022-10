Fußballfans in aller Welt warten gebannt auf den Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Diese wartet mit einigen Neuerungen auf, die den Fußball noch attraktiver machen sollen.

Das hat dazu geführt, dass die lokalen Fußballligen eine mehrmonatige Pause einlegten. Diese nutzen die Nationalmannschaften dazu, sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft vorzubereiten und schließlich das Turnier zu spielen.

Dicht gedrängtes Programm in nur vier Wochen

Die WM 2022 startet am 20. November mit dem Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador auf dem Spielplan. Damit das Turnier in nur vier Wochen über die Bühne gehen kann, werden bis zu vier Spiele pro Tag stattfinden. Die Gruppenphase dauert bis einschließlich 2. Dezember, dann stehen die Teilnehmer der Achtelfinals fest. Diese laufen bis zum 6. Dezember, dann finden vom 9. bis 10. Dezember die Viertelfinalspiele statt. Am 13. und 14. Dezember geht es in die beiden Halbfinals, in denen die Finalteilnehmer ermittelt werden. Das Endspiel selbst findet am 18. Dezember statt.

Gekühlte Stadien

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet in insgesamt acht Stadien statt. Diese warten mit einer Innovation auf, die man in dieser Form noch nicht gesehen hat. Die neu errichteten Spielstätten in Katar sind nämlich gekühlt und beziehen ihre Energie von einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Gebäude. Damit und mit der Verlegung in den Herbst wollen die Veranstalter den Sportlern ansprechende Temperaturen bieten. Diese erreichen im Sommer bis zu 50 Grad, im Herbst betragen sie am Persischen Golf jedoch höchstens 26 Grad.

Katar macht sich indessen bereit, die größten Stars der Sportwelt zu empfangen. Schon im Vorfeld waren die Veranstalter sehr bemüht, ihr Image zu pflegen. So übergab Katar nach der Flutkatastrophe im nordrhein-westfälischen Ahrtal einen Scheck über eine Million Euro für den Wiederaufbau von Kinderfußballplätzen an den Landkreis.

Jede Menge Favoriten

Beim Turnier sehen die Experten einen Favoritenkreis, der bis zu neun Teams umfasst. Neben Deutschland gehören auch Brasilien, Titelverteidiger Frankreich und die Teams aus England, Spanien, Niederlande, Argentinien, Portugal und Belgien zu den Titelanwärtern.

Die Wettanbieter rechnen derzeit Brasilien die besten Chancen aus, den insgesamt sechsten Titel für das Land zu erringen. Sportliche Großevents bieten auch neuen Wettanbietern die Chance, neue Kundengruppen zu gewinnen und entsprechend groß ist derzeit der Werbeaufwand. Längst akzeptiert die Branche auch digitale Zahlungsmethoden wie PayPal, um ihre Umsätze voranzutreiben. Deutschland gibt man dabei ebenfalls gute Chancen, denn die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick liegt konstant auf Platz sechs der Favoritenliste für die Fußball-Weltmeisterschaft.

In einer Gruppe mit Spanien

Ob diese Einschätzung realistisch ist, wird bereits die Gruppenphase zeigen. Deutschland wurde die Gruppe E zusammen mit Spanien, Japan und Costa Rica zugelost. Thomas Müller und Co. treten zunächst am 23. November um 14.00 Uhr gegen Japan an. Am 27. November folgt dann um 11.00 Uhr der große Schlager gegen Spanien, bevor das Spiel gegen Costa Rica am 1. Dezember um 16.00 Uhr die Gruppenphase endet.

Gelingt es Deutschland, sein Trauma vom frühen Ausscheiden in Russland zu überwinden? In wenigen Wochen haben die Fans Gewissheit.

