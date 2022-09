Erdogan-Deal: 4 Mio. Tonnen ukrainisches Getreide exportiert

Teilen

Istanbul – Der türkische Präsident betonte, dass das Istanbuler Getreideabkommen „reibungslos“ laufe, und sagte am Freitag, dass bisher mehr als vier Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen exportiert worden seien.

Im Rahmen des Abkommens wurden „mehr als vier Millionen Tonnen Getreide durch den Getreidekorridor exportiert. Der Export geht weiter“, sagte Recep Tayyip Erdogan vor Reportern nach dem Freitagsgebet in Istanbul.

Die Getreideexporte der Ukraine brachen ein, nachdem Russland am 24. Februar in das Land einmarschiert war und die Häfen am Schwarzen Meer blockiert hatte, was die weltweiten Lebensmittelpreise in die Höhe trieb und zu Engpässen in Afrika und dem Nahen Osten führte.

Ein Koordinierungszentrum in Istanbul ist für die Inspektion von Getreidelieferungen aus drei ukrainischen Häfen an die Weltmärkte zuständig. Dies ist Teil einer im Juli zwischen der Ukraine und Russland sowie den Vereinten Nationen und der Türkei getroffenen Vereinbarung.

Die Türkei, die international für ihre Vermittlerrolle gelobt wird, hat sich mit Moskau und Kiew abgestimmt, um einen Korridor von der ukrainischen Hafenstadt Odessa aus zu öffnen, über den die weltweiten Getreidelieferungen wieder aufgenommen wurden.

Lebensmittel aus der Ukraine werden auf dem Weltmarkt dringend benötigt – vor allem in Asien, Afrika und im Nahen Osten. Die Vereinten Nationen warnten kürzlich vor der größten Hungersnot seit Jahrzehnten.

Die Krise kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Klimakatastrophen, Konflikte und die wirtschaftliche Belastung durch die Coronavirus-Pandemie in vielen Ländern, vor allem in Afrika und im Nahen Osten, bereits zu einer Verschärfung des Hungers geführt haben.

Bei einer Rede vor den Vereinten Nationen sagte Erdogan, die Initiative zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer sei das Ergebnis diplomatischer Bemühungen zusammen mit dem UN-Generalsekretär.

„Dies ist eine wichtige Vereinbarung, die gemeinsam mit den Vereinten Nationen getroffen wurde, und dies ist eine der größten Errungenschaften der Vereinten Nationen in den letzten Jahrzehnten“, sagte Erdogan.