Besonderheiten der deutschen Glücksspielbranche

Die Stadt und das Land, in denen sich das Glücksspielgeschäft entwickelt, ist die Grundlage und nimmt seine Anpassungen bei der Entwicklung von Online-Spielen vor. Es gibt viele Faktoren, die die positive Entwicklung der Glücksspielbranche beeinflussen, und der wichtigste ist die staatliche Unterstützung, die dazu beiträgt, die Marke während ihres Wachstums zu formen.

Deutschland bietet eine hervorragende Plattform für die Entwicklung einer eigenen Marke. Als Nächstes betrachten wir die wesentlichen Merkmale, die die Entwicklung der Glücksspielbranche in Deutschland beeinflussen und landestypisch sind.

Aktive IT-Community

Die Gaming-Branche in Deutschland zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sich hier die aktivsten Entwickler, Marketer und andere IT-Spezialisten versammeln.

Jedes Online-Casino nimmt an einem starken Wettbewerb teil, bietet einen qualitativ hochwertigen Service, zieht neue Kunden mit verschiedenen Angeboten an: Freispiele, Mr bet Casino 10€, eine große Auswahl an Spielen usw. und gewährleistet eine sichere Nutzung.

Viele Studios in Deutschland engagieren sich in verschiedenen Aktivitäten, die zur rasanten Entwicklung dieses Bereichs im Land beitragen. Eine der bekanntesten Veranstaltungen ist die gamescom, die jährlich in Köln stattfindet.

Zuverlässige Bundesförderung

Die Entwicklung von Spielen im Land wird von der deutschen Regierung stimuliert, was sich besonders stark auf unerfahrene Entwickler auswirkt. Jedes Jahr werden 50 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt, um Studios bei ihren Projekten zu unterstützen.

Zuschüsse wie diese ermöglichen es Entwicklern, nicht nur an der bestmöglichen Version ihres Spiels zu arbeiten, sondern auch in Richtung Selbstveröffentlichung zu gehen, um geistige Eigentumsrechte zu schützen und den Wert des Studios zu steigern.

Dieser Fonds wurde 2019 gegründet und wird Deutschland in kürzester Zeit zu einem wichtigeren Player in der Glücksspielbranche machen. Diese Mittel können nicht nur bis zur Hälfte des gesamten Glücksspielbudgets gedeckt, sondern auch mit Mitteln anderer Ebenen der Bundesregierung kombiniert werden.

All dies wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Glücksspielindustrie im Land aus.

Priorität in der Entwicklung

Die Games-Branche ist in Deutschland zu einem Schwerpunkt geworden. Die Regierung möchte, dass sich die Spiele weiterentwickeln und tut alles dafür. Auf diese Weise leistet die Spieleentwicklung einen unschätzbaren Beitrag zur deutschen Kultur.

In den letzten Jahren hat sich das Ökosystem zum Besseren gewandelt, Bund und Länder unternehmen immer mehr Anstrengungen, um Entwickler und ihre Projekte zu unterstützen. Da immer mehr Studenten an Universitäten mit Spieleentwicklungsprogrammen ihren Abschluss machen, wird die gesamte Branche weiter wachsen.

Apropos Digitalstrategie bis 2025: Deutschland will sich zum Technologiezentrum der Welt entwickeln. Zum Beispiel, die Schaffung eines Gigabyte-Glasfasernetzes, zusätzliche regulatorische Rahmenbedingungen für Investitionen sind nur ein Teil der Hauptaufgaben, die bis 2025 gelöst werden müssen.

Die Glücksspielbranche wird in den nächsten 5 Jahren einen wesentlichen Beitrag zu diesem Plan leisten.

Attraktiv zum Wohnen

Deutschland ist ein hoch entwickeltes europäisches Land, in dem die Regierung nicht nur eine großartige Basis für Spieleentwickler bietet, sondern auch einen großartigen Ort zum bequemen Leben. Eine gute Work-Life-Balance ermöglicht es Entwicklern, während der Entwicklung produktiver zu sein.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sagt, dass nur 4 % der Deutschen mehr als 40 Stunden pro Woche arbeiten, und deshalb haben die Menschen genug Zeit, um sich auszuruhen.

Zudem gehört das Gesundheitssystem in Deutschland zu den besten in Europa. Beschäftigte können bis zu sechs Wochen Krankengeld in Höhe von 100 Prozent ihres Grundgehalts erhalten. Content-Macher müssen sich also keine Gedanken darüber machen, wie sie im Krankheitsfall über die Runden kommen.

Daher wird das Gesundheitssystem als Sicherheitsnetz angesehen, das bei unerwarteten Problemen nicht versagt.

Auch Firmengründer müssen sich keine Sorgen um die Lebensqualität ihrer Mitarbeiter machen, wenn sie in Deutschland leben. Daher können aufgrund des hohen Lebensstandards im Land keine Probleme mit Löhnen und Lebensbedingungen entstehen.

All diese Faktoren wirken sich direkt positiv auf die Qualität und Geschwindigkeit der Spielentwicklung aus.