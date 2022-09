„Aserbaidschan will nichts anderes als Frieden mit Armenien“

Teilen

Ein Gastbeitrag von Gurban Mammadow

Am 12. September 2022 haben die Einheiten der Streitkräfte Armeniens ab später Nacht großangelegte Provokationen in Richtung Dashkasan, Kalbajar und Lachin an der unlimitierten Staatsgrenze zwischen Aserbaidschan und Armenien durchgeführt.

Im Ergebnis der armenischen militärischen Provokation wurden 77 Soldaten der Aserbaidschanischen Armee getötet und die militärische Infrastruktur wurde erheblich beschädigt.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums der Republik Aserbaidschan haben die Sabotagegruppen der Streitkräfte Armeniens das gebirgige Relief des Gebiets und vorhandenen Tallücken genutzt, um Landminen auf den Gebieten zwischen den Positionen der Einheiten der aserbaidschanischen Armee und den Versorgungsstraßen in verschiedenen Richtungen zu verlegen.

Darüber hinaus haben die armenischen Streitkräfte intensiv mit verschiedenen Arten von Waffen, einschließlich Mörsern, auf die Stellungen der aserbaidschanischen Armee in den Gebieten Dashkasan, Kalbajar und Lachin beschossen.

Mit groß angelegten militärischen Provokationen an der unbestimmten Staatsgrenze will Armenien Dritte einbeziehen und die Spannungen geografisch ausweiten.

Armenien beabsichtigt, die derzeitigen Spannungen als Vorwand zu nutzen, um die Friedensgespräche zu verhindern. Um weitere Provokationen durch die Streitkräfte Armeniens und militärische Drohungen gegen das Territorium und die Souveränität unseres Landes zu verhindern, sowie um die Sicherheit unseres Militärpersonals zu gewährleisten, einschließlich der Zivilarbeiter, die an Infrastrukturarbeiten in den Gebieten Kalbajar und Lachin beteiligt sind, wurde die Ausweitung des Ausmaßes der militärischen Feindseligkeiten abgewendet.

Außerdem wurden von den in dieser Richtung stationierten Einheiten der aserbaidschanischen Armee endgültige Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Schiesspunkte der Streitkräfte Armeniens zu stoppen. Die von Armenien verbreiteten Informationen über den angeblichen Angriff auf die Zivilbevölkerung, Objekte und Infrastruktur durch die aserbaidschanische Armee spiegeln nicht die Wahrheit wider und sind eine weitere von armenischer Seite verbreitete Desinformation. Im Gegenteil, 2 aserbaidschanische Zivilisten wurden durch Angriffe Armeniens verwundet.

Im Allgemeinen waren im letzten Monat die Provokationen der armenischen Streitkräfte in Richtung der Gebiete Lachin, Gadabey, Dashkasan und Kalbajar an der Staatsgrenze sowie das Beschießen der Stellungen der aserbaidschanischen Armee in diesen Gebieten mit verschiedenen Arten von Waffen, intensiv und systematisch. Gleichzeitig zeigten die zunehmende Militarisierung Armeniens entlang der Grenze mit Aserbaidschan, der Einsatz von schwerem Gerät und großkalibrigen Waffen in der Region, dass sich Armenien auf eine großangelegte militärische Provokation vorbereitete.

Armenien verzögert den Normalisierungsprozess unter verschiedenen Vorwänden, zeigt eine destruktive Position in den mit internationalen Bemühungen geführten Verhandlungen und zieht die armenischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet Aserbaidschans nicht ab, was den Verpflichtungen im Rahmen dreiseitiger Erklärungen und Vereinbarungen widerspricht.

Weiterhin setzt Armenien Verlegung von Landminen im Gebiet Lachin fort, stellt neue Bedingungen und stört den Prozess der Wiederöffnung von Kommunikations- und Transportwegen und zeigt damit, dass es kein Interesse an Friedensprozess hat und zielt darauf ab, diesen zu unterminieren.

Vor einigen Tagen zeigte die aserbaidschanische Seite eine weitere Geste des guten Willens und ließ fünf weitere in Aserbaidschan inhaftierte armenische Staatsbürger frei. Dieser Prozess fand direkt zwischen Aserbaidschan und Armenien ohne Vermittlung einer dritten Partei statt und ist ein Zeichen des guten Willens, einen Beitrag zum Friedensprozess zu leisten.

Die zuständigen aserbaidschanischen Behörden unternehmen auch konsequente Schritte, um mit den Bewohnern der vom Konflikt betroffenen aserbaidschanischen Gebiete armenischer Herkunft in Kontakt zu treten, und in letzter Zeit wurde in dieser Richtung eine ernsthafte positive Dynamik erreicht. Beispiele dafür sind der Bau einer neuen Straße, die die Stadt Latschin umgeht, die gemeinsame Nutzung kleiner Wasserkraftwerke in Latschin, die Verwaltung und Nutzung des Sarsang-Stausees usw.

In all diesen Prozessen verhält sich Armenien destruktiv und versucht, die Entwicklung von Kontakten und den Dialog zwischen Aserbaidschan und den armenischstämmigen Einwohnern zu behindern.

Die folgende Aggression Armeniens gegen Aserbaidschan ist eine grobe Verletzung der grundlegenden Normen und Prinzipien des Völkerrechts. Diese Schritte Armeniens stehen dem laufenden Normalisierungs- und Friedensprozess völlig entgegen. Während Aserbaidschan großangelegte Wiederherstellung – und Bauarbeiten in den von Okkupation befreiten, sowie in den grenznahen Gebieten durchführt, und damit beweist, dass Aserbaidschan kein Interesse an Spannungen hat, zeigt Armenien durch die Zulassung von Aggressionen einmal mehr, dass es diesen Prozess mit allen Mitteln zu behindern versucht.

Also es scheint, dass Armenien darauf abzieht, die Friedensverhandlungen zu beenden, die Geografie der Spannungen auszuweiten, als auch die aktuelle internationale Krisensituation zu nutzen, um dritte Parteien anzuziehen, wie die OVKS (Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit), gegen Aserbaidschan militärisch vorzugehen.

Aserbaidschan will nichts anderes als Frieden mit Armenien. Anstatt sich auf einen Vergeltungskrieg vorzubereiten, sollte sich Armenien um die Erreichung des Friedens bemühen. Davon werden das armenische Volk und der armenische Staat immens profitieren.

Aserbaidschan hat in den vergangenen dreißig Jahren sehr unter den militärischen Angriffen und Kriegen Armeniens gelitten. Während des ersten Krieges wurden mehr als zwanzigtausend Aserbaidschaner getötet, mehr als eine Million Menschen wurden zu Binnenvertriebenen und Flüchtlingen. Im zweiten Krieg wurden etwa dreitausend Aserbaidschaner getötet. Außerdem wurden die Städte und Dörfer Aserbaidschans zerstört.

