Kommentar: Warum äußert sich der deutsche Bundestag nicht zum Völkermord in Chodschali?

Ein Gastbeitrag von Gurban Mammadow

Morgen, am 26. Februar, ist der 30. Jahrestag des von Armenien und der Sowjetarmee begangenen Völkermords von Chodschali. Diese Tragödie, die sich Ende des zwanzigsten Jahrhunderts ereignete, ist eines der schwersten Verbrechen gegen die gesamte Menschheit. Jahrhunderts stattfand, ist eines der schwersten Verbrechen gegen die gesamte Menschheit. Der Völkermord von Chodschali fällt mit den schrecklichen Tragödien dieses Jahrhunderts zusammen, wie Khatin, Hiroshima, Nagasaki und Songmi.

In der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1992 drangen das 366. motorisierte Gewehrregiment der ehemaligen Sowjetarmee und armenische Streitkräfte in die aserbaidschanische Stadt Chodschali ein, töteten Zivilisten, zerstörten und verbrannten die Stadt, Häuser und soziale Infrastruktur. Bei dieser Tragödie wurden 613 Menschen getötet, darunter 106 Frauen, 63 Kinder und 70 ältere Menschen.

Hunderte von Zivilisten wurden schwer verletzt, und 1275 Menschen wurden als Geiseln genommen. Während des Massakers wurden 8 Familien vollständig zerstört, 25 Kinder verloren beide Elternteile und 130 Kinder ein Elternteil. Ein weiterer Teil der Einwohner von Chodschali wurde bei dem Versuch, aus der Stadt zu fliehen, in einem vorher arrangierten Hinterhalt brutal getötet.

An diesem Tag wurden zahlreiche Artikel und Berichte in den internationalen Medien und von internationalen Nichtregierungsorganisationen über diese schreckliche Tragödie veröffentlicht. Der Völkermord von Chodschali wird in vielen Ländern in parlamentarischen Gesetzen anerkannt und gewürdigt. Bislang haben die Parlamente der Tschechischen Republik, Bosnien und Herzegowinas, Schottlands, Kolumbiens, Mexikos, Honduras‘, Pakistans, Jordaniens, Panamas, Perus, des Sudans, Dschibutis, Guatemalas, Paraguays, Sloweniens, Indonesiens, Afghanistans und der Türkei sowie mehr als zwanzig US-Bundesstaaten parlamentarische Resolutionen verabschiedet.

Denkmäler und Gedenkstätten zum Gedenken an die Opfer des Völkermords von Chodschali wurden in Den Haag (Niederlande), Berlin (Deutschland), Sarajewo (Bosnien und Herzegowina) und Mexiko (Mexiko), Ankara, Istanbul, Sakarya, Izmir, Izmit, Usak, Kocaeli (Türkei) und Baku errichtet.

Die amtliche Untersuchung ergab, dass die Angriffe auf die Zivilbevölkerung in Chodschali nach internationalem Recht, insbesondere nach der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, folgende Elemente des Verbrechens des Völkermordes aufweisen: actus reus (objektiver Aspekt der Tat), das Vorhandensein einer besonders geschützten Gruppe, auf die die Täter abzielen, und eine spezifische völkermörderische Absicht, eine Gruppe aus rassischen, ethnischen, nationalen oder religiösen Gründen ganz oder teilweise zu vernichten.

Als Ergebnis der Untersuchung wurde festgestellt, dass folgende Gründe für die Fortsetzung des Strafverfahrens im Zusammenhang mit den in Chodschali begangenen Verbrechen vorlagen: eindeutige und begründete Beweise für die Absicht, die Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten; dass das Vernichtungsereignis in Chodschali für die ermittelte Gruppe „ausreichend“ war, um volle Auswirkungen zu haben; und die Begehung eines Verbrechens in einem bestimmten geografischen Gebiet.

Dieses Massaker in Chodschali stellt nach dem Völkerrecht einen Völkermord mit unvorstellbarer Grausamkeit und Folter dar. In der Resolution 96 (I) der UN-Generalversammlung vom 11. Dezember 1946 heißt es, dass der Völkermord durch die Verletzung des Rechts auf Leben menschlicher Gruppen die menschliche Identität beleidigt, die Menschheit der von Menschen geschaffenen materiellen und geistigen Werte beraubt, den universellen Werten völlig zuwiderläuft und von der Weltgemeinschaft verurteilt wird. verurteilt.

Die Merkmale des Verbrechens des Völkermordes sind in der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes definiert, die durch die Resolution 260 (III) der UN-Generalversammlung vom 9. Dezember 1948 angenommen wurde. Die Tatsache, dass die Verbrechen, die während des Völkermords in Chodschali begangen wurden, vorsätzlich begangen wurden, mit der Absicht der Massenvernichtung von Menschen auf der Grundlage ihrer Nationalität, beweist, dass es sich um einen Völkermord handelt. In Chodschali wurden alle Handlungen begangen, die den Tatbestand des Völkermordes erfüllen und in der Konvention verankert sind.

Leider haben die deutsche Regierung und der Bundestag noch keine offizielle Position zum Völkermord in Chodschali bezogen. Die regierende SPD-Fraktion hat das Thema 2017 in einer Pressemitteilung angesprochen, aber das ist nicht genug. Im Jahr 2016 hat der Deutsche Bundestag eine Sonderentschließung zu den Ereignissen von 1915 verabschiedet. Was hindert den Bundestag also daran, eine offizielle Stellungnahme zu Chodschali abzugeben? Die Nationalität oder die Religion der Opfer des Völkermords von Chodschali…Was ist der Grund?

