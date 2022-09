In einem beispiellosen Schritt hat die armenische Regierung in einer koordinierten Operation zwischen dem türkischen und dem armenischen Geheimdienst zwei kurdische HPG-Mitglieder an die Türkei ausgeliefert.

Terrorismus Armenien liefert PKK-Kämpfer an die Türkei aus

Jerewan – In einem beispiellosen Schritt hat die armenische Regierung in einer koordinierten Operation zwischen dem türkischen und dem armenischen Geheimdienst zwei kurdische HPG-Mitglieder an die Türkei ausgeliefert.

Dies teilte die Pressestelle der Volksverteidigungskräfte (Hêzên Parastina Gel – HPG), des militärischen Flügels der PKK, am Samstag mit. Nach Angaben der HPG sind zwei ihrer Mitglieder, Atilla Çiçek und Hüseyin Yıldırım, von Armenien an die Türkei ausgeliefert worden.

Der politische Dachverband der PKK, der KCK, hat Armenien für die Auslieferung aufs Schärfste verurteilt und bezeichnete die Auslieferung als Verrat der armenischen Regierung.

Armenischer Abgeordneter verurteilt Auslieferung

Auch der armenische Abgeordnete Gegham Manukyan verurteilte die Auslieferung und warf Premierminster Nikol Paschinjan „Verrat“ vor.

„Er hat den Türken ein Geschenk gemacht“, sagte Manukyan und fügte hinzu: „Jetzt wird er sich sogar mit ihnen treffen, um ihnen das Mutterland zu übergeben. Verzeiht mir, meine Brüder, für den Verrat (…) Wir werden uns dieser Besatzungsregierung entledigen“.

Der Parlamentarier fügte hinzu: „Armenien hat in dreißig Jahren nie einen solchen Verrat begangen. So etwas hat es in diesen Jahren nicht gegeben.“

