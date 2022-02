Türkisch-griechisches Treffen für eine „positive Agenda“

Teilen

Athen – In Athen kamen am heutigen Montag die Vize-Außenminister der Türkei und Griechenland zusammen, um im Rahmen einer „positiven Agenda“ die Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu erörtern.

Wie das türkische Außenministerium in einer Mitteilung bekannt gab, wurde bei dem Treffen zwischen Sedat Önal und Kostas Fragogiannis auch die anhaltenden Meinungsverschiedenheiten in der Ägäis besprochen.

„Es ist das dritte Treffen der beiden Minister im Rahmen der Initiative für eine positive Agenda, die ursprünglich zwischen dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und dem griechischen Außenminister Nikos Dendias im April 2021 in Ankara vereinbart worden war. Die beiden vorherigen Treffen fanden am 28. und 29. Mai 2021 in Kavala und am 16. Juni 2021 in Antalya statt“, so das Ministerium. Das nächste Treffen werde am 22. Februar 2022 in Athen stattfinden.

Die Türkei und Griechenland hatten Anfang 2021 nach jahrelangen Spannungen im östlichen Mittelmeer aufgrund sich überschneidender Festlandsockelansprüche einen neuen Dialog aufgenommen. Der Prozess führte zu einer gemeinsamen Anstrengung zur Förderung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen im Rahmen einer positiven Agenda.

Diese Gespräche hatten Anfang der 2000er Jahre als Sondierungsgespräche begonnen, um Wege zur Lösung der Probleme zwischen den beiden Ländern in der Ägäis zu finden.

Deputy Ministers for Foreign Affairs of #Türkiye and #Greece, Ambassador Sedat Önal and Kostas Fragkogiannis held today in Athens, their third meeting on the Positive Agenda initiative, promoting bilateral dialogue on the economic & trade sectors. pic.twitter.com/COhn1MoxgC — Turkish MFA (@MFATurkiye) February 21, 2022

