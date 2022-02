Erdogan in Abu Dhabi Türkei und Emirate unterzeichnen über ein Dutzend Abkommen

Während die "Süddeutsche Zeitung" am Montag zum Besuch Erdogans in den Emiraten "besser als keine Freunde" titelte, unterzeichneten die beiden Länder über ein Dutzend Vereinbarungen, darunter in den Bereichen Verteidigungsindustrie, Gesundheit, Klimawandel, Industrie, Technologie, Handel und Wirtschaft.