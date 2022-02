Tatar: Garantiestatus der Türkei und Souveränität Nordzyperns rote Linien

Am letzten Wochenende fand anlässlich des 30. Jahrestages des Chodchali-Massakers in Berg-Karabach eine internationale Konferenz an der Amerikanischen Universität in Girne statt.

Lefkoşa – Am letzten Wochenende fand anlässlich des 30. Jahrestages des Chodchali-Massakers in Berg-Karabach eine internationale Konferenz an der Amerikanischen Universität in Girne statt.

An der Tagung nahm auch Nordzyperns Präsident Ersin Tatar teil, der vor den Teilnehmern eine Ansprache hielt. In seiner Rede hob Tatar die gemeinsamen nationalen Werte hervor, die Nordzypern, die Türkei und Aserbaidschan verbinde. In Zypern sei von einem Volk und drei Staaten die Rede. Trotz der gegen Nordzypern verhängten Sanktionen und des griechisch-zyperngriechischen Drucks gehe die Auflehnung dagegen mit Unterstützung der Türkei weiter und die TRNC werde weiter existieren.

Tatar unterstrich:

„Das Massaker von Chodchali verblieb im Herzen unserer Nation immer als Wunde. Wir haben als zyperntürkisches Volk vergleichbare Massaker erlebt. Gegen die ab 1963 begonnenen Angriffe der Zyperngriechen haben wir Widerstand geleistet und mit der Landung der türkischen Armee 1974 wurden in Zypern neue Grenzen gezogen und das Fundament der TRNC gelegt. Seit diesem Tag leben die Zyperntürken in Frieden, Ruhe und Sicherheit.“

Nordzypern solidarisch mit Aserbaidschan

Der Sieg Aserbaidschans in Berg-Karabach sei auch in Nordzypern mit großer Freude begrüßt worden und der Triumph Aserbaidschans sei auch ein Sieg Nordzyperns. Präsident Tatar gratulierte dem aserbaidschanischen Volk. Diese Massaker gehörten jetzt der Vergangenheit an. Ein Aspekt solle nicht vergessen werden.

Tabugrenze Garantiestatus Türkei und die Souveränität von Nordzypern

Tatar hob hervor: „Wir in Zypern sagen immer Folgendes: Wir müssen unsere Geschichte sehr gut kennen, niemals vergessen. Wenn wir es vergessen, können wir mit der Zukunft nicht vorankommen. Wir haben unsere roten Linien. Das ist der Garantiestatus der Türkei und unsere Souveränität. Wenn es in Zukunft einen Friedensvertrag gibt, sollte die TRNC ein Teil davon sein. Wir können niemals auf unseren Staat verzichten. Denn es ist das Vertrauen, der Frieden und die Ruhe, die uns dieser Staat schenkt, die uns voranbringen werden.“

Wenn der formelle Verhandlungsprozess eingeleitet werden solle, müsse die gleiche Souveränität und der gleiche Status des zyperntürkischen Volkes akzeptiert werden, so Tatar. Im Präsidentensitz in Lefkoşa empfing Tatar eine Parlamentarierdelegation aus Aserbaidschan, darunter den aserbaidschanischen Botschafter und Abgeordneten Dr. Ramil Hasan, den Abgeordneten Prof. Dr. Anar Isgenderov und Prof. Dr. Elşad Mirbeşiroğlu sowie weitere Abgeordnete und Repräsentanten aus Baku.

Die Insel Zypern ist seit einem Putsch griechischer Offiziere in der zyperngriechischen Armee 1974 geteilt, die einen gewaltsamen Anschluss an Griechenland (Enosis) anstrebten. In Anlehnung an den Garantievertrag intervenierte die türkische Armee am 20. Juli 1974, um die zyperntürkische Bevölkerung vor zyperngriechischen Extremisten zu schützen. Bis heute ist es den Konfliktparteien nicht gelungen, die Zypernfrage zu lösen.

Kemal Bölge

