Erdogan: Russlands Anerkennung der Teilrepubliken inakzeptabel

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Entscheidung Moskaus, die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine anzuerkennen, scharf verurteilt.

Auf seinem Flug von der Demokratischen Republik Kongo nach Senegal beantwortete Erdogan Fragen von Reportern zu den aktuellen Entwicklungen mit den Worten: „Wir halten die Entscheidung Russlands, die sogenannten Republiken Donezk und Luhansk anzuerkennen, für inakzeptabel. Wir wiederholen noch einmal, dass wir alle betroffenen Parteien auffordern, mit gesundem Menschenverstand zu handeln und sich an das Völkerrecht zu halten.“

Erdogan:

Wir haben uns von Anfang an aufrichtig bemüht, die Spannungen in dieser Krise abzubauen. Wir haben unsere Botschaften zur Beilegung der Krise klar und deutlich dargelegt. Unser Außenministerium erklärte in einer Erklärung zu den jüngsten Entwicklungen, dass die Entscheidung Russlands, die so genannten Republiken Donezk und Luhansk anzuerkennen, im Widerspruch zu den Minsker Vereinbarungen steht. Der Erklärung zufolge stellt diese Entscheidung eine klare Verletzung der politischen Einheit, der Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine dar.