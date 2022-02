Erdogan kündigt weitere Afrika-Reise an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird am Sonntag auf Einladung seiner Amtskollegen zu einer viertägigen Reise in drei afrikanische Länder aufbrechen, teilte das Präsidialamt am Samstag mit.

Erdoğan wird vom 20. bis 23. Februar die Demokratische Republik Kongo (DRK), den Senegal und Guinea-Bissau besuchen, so eine Erklärung des Direktorats.

Der Besuch werde sich auf alle Aspekte der bilateralen Beziehungen und die Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der Türkei und diesen Ländern in allen Bereichen konzentrieren.

Während seines Besuchs in Dakar wird der türkische Staatschef zudem gemeinsam mit dem senegalesischen Präsidenten Macky Sall und anderen eingeladenen Staats- und Regierungschefs an der Eröffnungszeremonie des von einem türkischen Unternehmen gebauten Diamniadio-Olympiastadions teilnehmen. Es sei geplant, bei dieser Gelegenheit bilaterale Gespräche mit den teilnehmenden Staats- und Regierungschefs zu führen. Erdoğan werde auch das neue Gebäude der türkischen Botschaft in Dakar offiziell einweihen.

Die Afrikapolitik der Türkei, die politische, humanitäre, wirtschaftliche und kulturelle Bereiche umfasst, ist Teil ihrer multidimensionalen Außenpolitik. Erdoğans Besuche in der Demokratischen Republik Kongo, im Senegal und in Guinea-Bissau sollen Möglichkeiten für die Steigerung des bilateralen Handelsvolumens im Einklang mit den festgelegten Zielen und die Ausweitung der Investitionen türkischer Geschäftsleute in der Region bieten.

Wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, haben die Beziehungen zwischen der Türkei und Afrika mit der 2003 von Erdoğan eingeleiteten „strategischen Afrikapolitik“ des Landes neue Impulse erhalten. Zu diesem Zweck wurde die Zahl der türkischen Botschaften in Afrika von nur 12 im Jahr 2002 auf 43 im Jahr 2021 erhöht. Die Türkei wurde 2005 „Beobachtermitglied“ der Afrikanischen Union, die die Türkei 2008 zu einem „strategischen Partner“ erklärte.

Der erste türkisch-afrikanische Partnerschaftsgipfel fand 2008 in Istanbul statt, der zweite in Malabo, der Hauptstadt von Äquatorialguinea. Der dritte Gipfel fand vom 16. bis 18. Dezember letzten Jahres erneut in Istanbul statt.

Diese diplomatischen Entwicklungen zwischen der Türkei und dem afrikanischen Kontinent spiegeln sich auch in den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen wider. Die Türkei baut ihre Wirtschaftsbeziehungen mit afrikanischen Ländern auf der Grundlage einer gleichberechtigten Partnerschaft und von Verhandlungen, bei denen beide Seiten gewinnen, auf.

Im vergangenen Jahr hatten türkische Unternehmen auf dem gesamten Kontinent mehr als 1.150 Projekte mit einem Gesamtwert von fast 70 Milliarden Dollar durchgeführt. Der Wert der türkischen Investitionen in Afrika überstieg nach Angaben von Anadolu 6 Milliarden Dollar. Im Jahr 2021 stieg das Außenhandelsvolumen der Türkei mit Afrika südlich der Sahara im Vergleich zum Vorjahr um 24,8 Prozent.

Das Handelsvolumen zwischen der Türkei und Afrika ist enorm, wie der Wirtschaftswissenschaftler Guven Sak vom Türkischen Institut für Wirtschaftspolitik (TEPAV) gegenüber der Deutschen Welle (DW) erklärte. „Kontinentalafrika hat die jüngste Bevölkerung der Welt und gleichzeitig das schnellste Bevölkerungswachstum.“

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) wird sich die Bevölkerung Afrikas bis zum Jahr 2100 mindestens verdreifachen und auf über vier Milliarden Menschen anwachsen. Sak sieht den Ausbau der Beziehungen als natürliche Folge der Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen städtische Infrastruktur, Logistik, Energie und Bauwesen: „Die Tatsache, dass Afrika extrem reich ist – sowohl an traditionellen als auch an erneuerbaren Energieressourcen – bietet Chancen für einen schnell wachsenden Markt“, so der Wirtschaftswissenschaftler.

„Qualität der Produkte“

Der ivorische Geschäftsmann Lilli Firmin Tre arbeitet aus einem einfachen Grund mit der Türkei zusammen: „Ich habe die Türkei wegen der Qualität ihrer Produkte gewählt“, erklärt er gegenüber DW. Tre leitet die SIG-Gruppe, ein Immobilienunternehmen in der Elfenbeinküste, und unterhält seit langem enge Beziehungen zur Türkei.

Europäische Qualität zu asiatischen Preisen

Tre betont, dass die Stärke der Türkei in der Tatsache liegt, dass sie ihre Produktion weitgehend selbst in der Hand habe. Andere europäische Länder, sagt er, böten mehr asiatische Waren an. „Im Bausektor gibt es viel zu lernen, die Türken haben ein großes Fachwissen. Sie sind gut in der Verarbeitung, in der Innenarchitektur – auch die Farbabstimmung stimmt und sie verwenden gute Materialien“, schwärmt der Geschäftsmann. Das Beste aber sei: „Sie bieten europäische Qualität zu asiatischen Preisen.“

